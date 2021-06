La startup de commerce électronique Sendle lève 35 millions de dollars pour connecter les petites entreprises à l’espace inutilisé dans les camions de livraison

Sendle propose des emballages compostables. (Envoyer la photo)

Sendle, une compagnie maritime australienne de commerce électronique qui a ouvert un siège à Seattle en 2019, a levé 35 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série C pour se développer aux États-Unis

L’entreprise aide les petites entreprises de commerce électronique en profitant de l’espace inutilisé dans les camions de livraison existants. L’idée est d’accélérer les délais de livraison pour les petits acteurs et de suivre les géants tels qu’Amazon qui ont modifié les attentes des consommateurs en matière de vitesse et de coût d’expédition.

Sendle s’intègre à des plateformes telles que Etsy, eBay et Shopify. Les commerçants achètent une étiquette d’expédition et planifient une heure de ramassage à Sendle.

Sendle, également basée à Sydney, compte 800 000 utilisateurs dans le monde. La startup profite du récent boom du commerce électronique provoqué par la pandémie. Les ventes au détail en ligne ont augmenté de 32,4 % d’une année sur l’autre en 2020 et de 39 % au premier trimestre de cette année, selon Digital Commerce 360.

La pandémie a forcé les grandes et les petites entreprises à déplacer leurs efforts en ligne avec des tarifs accrus des services de livraison traditionnels de FedEx et UPS, a déclaré la société. Sendle est en mesure d’offrir des prix inférieurs à USPS, UPS et FedEx avec son modèle de livraison.

Les petits magasins de commerce électronique n’expédient pas le volume requis pour garantir des tarifs avantageux ou des services pratiques, a déclaré le PDG et fondateur de Sendle, James Chin Moody, à . en 2019. Ils ne peuvent pas non plus absorber des frais d’expédition élevés. C’est un problème car les consommateurs s’attendent à une livraison rapide et pourraient abandonner un achat si les frais d’expédition ne sont pas annulés.

Sendle s’appelle la première compagnie maritime neutre en carbone aux États-Unis. Elle achète des compensations de carbone pour atténuer ses impacts environnementaux et propose également des emballages compostables.

Moody était auparavant cadre au CSIRO, l’agence nationale de recherche australienne.

Le récent cycle de financement de Sendle a été dirigé par AP Ventures, soutenu par Afterpay, et des investisseurs de retour, notamment Federation, Full Circle et NRMA. L’argent sera utilisé pour développer le réseau de partenaires logistiques, de livraison et technologiques de Sendle.

Seattle abrite plusieurs startups qui fournissent des logiciels et des services de logistique de commerce électronique. D’autres de la région de Seattle qui ont levé des fonds au cours de l’année écoulée incluent Flexe, Stackline, Fabric, Shipium, FlavorCloud, Pipe17, Pandion et SoundCommerce.