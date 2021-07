La startup de confidentialité Nym lève 6,5 millions de dollars de capital-risque

Comme récemment rapporté sur TechCrunch, la société européenne de protection de la vie privée Nym Technologies a reçu un tour de financement de 6,5 millions de dollars (5,5 millions d’euros) de capital-risque. Ceci afin de construire un réseau de confidentialité décentralisé et open source qui prévoit de concurrencer les réseaux de confidentialité à source fermée, tels que le réseau « relais de confidentialité » récemment annoncé par Apple.

Le tour de table a été dirigé par Polychain Capital et comprenait un certain nombre d’investisseurs européens tels que Eden Block, Greenfield One, Maven11, Tioga et 1kx. Will Wolf de Polychain Capital déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à l’équipe Nym pour faire avancer leur mission d’apporter une infrastructure de confidentialité robuste, durable et sans autorisation à tous les utilisateurs d’Internet. Nous pensons que le réseau Nym fournira les meilleures garanties de confidentialité avec la plus haute qualité de service de tout réseau mixte et peut donc devenir un élément très précieux de l’infrastructure Internet de base.

Alors que le règlement général européen sur la protection des données confie aux entreprises détenant des données personnelles le soin de traiter les données personnelles sous peine d’amendes après que les utilisateurs ont cliqué sur leur consentement dans une boîte contextuelle, Nym empêche les entreprises de collecter les données en premier lieu, en utilisant la cryptographie et la décentralisation.

Ce que nous savons jusqu’à présent : Qu’est-ce qui rend Nym innovant ?

Contrairement aux VPN traditionnels, à Tor ou au nouveau réseau de relais de confidentialité d’Apple, Nym anonymise le trafic envoyé à toutes les applications tierces indésirables, ce qui rend impossible de savoir quand ou même si un utilisateur accède à une application spécifique. Même avec le cryptage traditionnel et les VPN, un adversaire puissant peut déterminer « qui parle à qui, où et quand » en observant les modèles de trafic Internet à l’aide de l’IA.

Par rapport à ses concurrents, Nym ajoute un certain nombre de fonctionnalités clés qui visent à éviter ce type d’« analyse de trafic ». Cela se fait en utilisant un réseau mixte et en mélangeant individuellement les paquets Internet, de la même manière que les cartes sont mélangées dans un jeu. S’il n’y a pas assez de paquets sur le réseau à un moment donné, le réseau ajoute un trafic faux.

Le mélange de paquets de Nym est actuellement effectué par plus de 9 000 serveurs répartis à travers le monde sur son réseau de test « Finney », un réseau actuellement plus grand que même Tor en nombre de nœuds. Alors que les VPN et Apple vous obligent à faire confiance à son infrastructure d’entreprise et que Tor s’appuie sur des bénévoles, Nym utilise des incitations inspirées du Bitcoin pour construire un réseau sans confiance qui prétend être un réseau économiquement durable.

Déclarations à cet égard

Harry Halpin, PDG de Nym Technologies, rappelle que “lorsque notre startup a démarré en 2018, nous n’avions aucun intérêt de la part des sociétés de capital-risque traditionnelles, qui honnêtement ne prenaient pas la confidentialité au sérieux à l’époque”.

Il a ensuite ajouté que “le fondateur de Polychain Olaf Carlson-Wee et moi nous sommes rencontrés par hasard lors de la conférence Web 3.0 à Berlin fin 2018, et il m’a dit que Polychain soutiendrait la technologie de confidentialité – et maintenant en 2021, nous avons plus d’aventures capital dans Nym et la vie privée que nous pourrions intégrer dans le tour mené par Polychain. ‘

Alors que Nym semble tout droit sorti de la série Netflix StartUp, Nym est l’aboutissement de décennies de recherche et d’innovation financées par la Commission européenne et continue d’être soutenue par la CE dans le cadre de la vision européenne de la vie privée.

Prochaines étapes pour Nym

À la suite des révélations de Snowden, l’initiative initiale de Nym est née du projet PANORAMIX de la Commission européenne en 2014 visant à créer un réseau européen de confidentialité capable de résister même à une surveillance massive de la NSA. Aujourd’hui, la Commission européenne a renforcé son engagement en faveur de la confidentialité en continuant à financer et à soutenir le travail de Nym par le biais des subventions POINTER et LEDGER dans le cadre du programme de subventions Next Generation Internet.

Le co-fondateur et PDG de Nym, Harry Halpin, est un ancien cryptographe du gouvernement français avec une autorisation ZRR (zone à régime restrictif) et un ancien élève du principal philosophe français de la technologie, Bernard Stiegler, et a de profondes racines en France. Halpin fait partie du Founders Program de Station F, le plus grand incubateur de startups au monde à Paris. Il est donc naturel que Nym s’étende en Europe, utilisant le nouveau cycle pour plus que doubler son nombre d’employés, embauchant des cryptographes, des développeurs et des spécialistes de la communication sur la confidentialité.

Commentaires finaux

Lior Messika d’Eden Block, qui a participé au financement de pré-plantation de Nym et au cycle actuel, a déclaré que « ces trois dernières années, l’équipe de Nym a construit tranquillement l’un des projets de confidentialité les plus ambitieux au monde. Au-delà de la technologie impliquée, la vision de l’équipe d’un Internet ouvert, rendu possible par la confidentialité et la protection des données, est trop vaste pour être ignorée.

Il a également souligné que « Le potentiel de Nym est de révolutionner la façon dont nos données sont utilisées et protégées, avec l’aide d’une nouvelle génération d’infrastructures de confidentialité des infrastructures de confidentialité. Cette infrastructure ouvrira la voie à une variété d’applications différentes et formera la couche de confidentialité décentralisée pour le Web 3.0.

