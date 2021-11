La startup de crédit ePayLater voit ses décaissements augmenter

La startup s’occupe du dernier kilomètre du commerce B2B.

ePayLater, une start-up dans le domaine du crédit aux PME, a connu une croissance d’environ 30 % d’un trimestre sur l’autre des volumes de décaissement depuis un an et demi.

La startup, qui a récemment levé 10 millions de dollars dans son cycle de série B auprès de responsAbility Investments AG, de Blue Ashva Capital, de Pravega Ventures et d’autres investisseurs, s’occupe du dernier kilomètre du commerce B2B, en particulier entre les distributeurs et les fournisseurs, et les magasins kirana. et grossistes.

« L’alimentation et l’épicerie sont un segment essentiel, et bien qu’il y ait eu beaucoup de ruptures d’approvisionnement dans la phase initiale de Covid, le segment dans son ensemble a vu beaucoup de dépenses, en particulier dans les magasins kirana du quartier », a déclaré le fondateur d’ePayLater, Aurko Bhattacharya.

Selon Bhattacharya, la startup s’est avérée être un allié important des magasins kirana pendant la période de pandémie en leur offrant un crédit pour les achats auprès de leurs fournisseurs, ce qui signifiait à son tour une meilleure exécution des commandes de leurs clients finaux. « Nous n’avons pas non plus constaté de pic de délinquance. Les modèles de souscription se sont très bien tenus pendant la durée et la période a été marquée par des volumes croissants avec un risque moindre », a-t-il déclaré à FE.

ePayLater fournit des solutions de crédit aux PME réparties dans plus de 100 villes du pays et a déboursé plus de 1 000 crores de roupies pour faciliter les achats de stocks.

