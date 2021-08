La startup de crypto-monnaie TaxBit, qui vient d’ouvrir un nouveau siège à Seattle, décroche 130 millions de dollars pour une valorisation de 1,33 milliard de dollars

Les co-fondateurs de TaxBit Justin (à gauche) et Austin Woodward. (Photo TaxBit)

TaxBit, un cabinet de fiscalité et de comptabilité sur les crypto-monnaies qui a ouvert un deuxième siège à Seattle cet été, a levé 130 millions de dollars de nouveaux financements. Le tour de table porte la valorisation de l’entreprise à 1,33 milliard de dollars.

La société, fondée par les frères Austin et Justin Woodward en 2018, aide les consommateurs, les entreprises et les gouvernements à déclarer leurs déclarations fiscales et comptables sur les crypto-monnaies.

TaxBit utilisera le nouveau financement pour doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année. Il prévoit également d’ouvrir de nouveaux bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le financement intervient cinq mois après que TaxBit a levé 100 millions de dollars plus tôt cette année et s’est associé à l’IRS. TaxBit a été fondée à Salt Lake City, mais a ouvert son siège à Seattle le mois dernier. Elle emploie moins de 10 personnes à Seattle et espère avoir 40 personnes dans son « HQ2 » d’ici la fin de l’année. TaxBit compte environ 80 employés au total.

Le dernier cycle de financement a été mené par IVP et Insight Partners. La société Madrona Venture Group, basée à Seattle, a également participé, investissant dans son deuxième « fonds d’accélération » conçu pour les entreprises plus matures situées à travers l’Amérique du Nord.

« TaxBit est notre dernier investissement dans un domaine que nous avons aidé à définir – les applications intelligentes », a écrit John Torrey de Madrona dans un article de blog. « Intelligent Apps combine les données et l’apprentissage automatique pour fournir des informations exploitables en temps réel sur les applications commerciales et grand public – et nous pensons que les applications intelligentes perturberont et remplaceront la 1ère génération d’applications cloud que nous connaissons. »

Torrey, un ancien cadre de Qualtrics, a noté que l’équipe de TaxBit comprend plusieurs anciens employés de Qualtrics. TaxBit suit à certains égards les traces de Qualtrics, qui a également démarré dans l’Utah mais a ouvert un co-siège à Seattle.