La startup de cryptographie Wyre rejoint Visa FinTech Fast Track

Wyre, une société d’infrastructure de paiement et de cryptographie basée à San Francisco, a rejoint le programme Visa FinTech Fast Track, qui cherche à créer des solutions de paiement innovantes en créant des partenariats stratégiques avec des sociétés FinTech. Ce partenariat vous offrira un accès inégalé à la technologie et aux ressources Visa. Grâce à cet accès, Wyre pense qu’il sera en mesure de construire la prochaine génération d’innovations FinTech.

Selon le communiqué de presse, ce développement offrira également aux utilisateurs de Wyre plus de fonctionnalités, leur permettant de transférer de manière transparente des fonds de crypto à fiat via deux nouvelles rampes de sortie. Le programme push-to-debit de Wyre fournira des paiements cryptographiques instantanés aux comptes bancaires de ses utilisateurs via leurs cartes de débit Visa. De plus, l’initiative d’émission de cartes Wyre permettra aux utilisateurs de convertir et de dépenser des fonds sur leurs comptes Wyre en temps réel via de nouvelles cartes de débit Visa.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Commentant cette évolution, le responsable de la cryptographie de Visa, Cuy Sheffield, a déclaré que Visa vise à créer un pont entre le monde des crypto-monnaies et son réseau mondial de 70 millions de commerçants. Il a ajouté que Visa est ravie de travailler avec Wyre pour permettre aux utilisateurs de la plate-forme de dépenser plus facilement leurs actifs cryptographiques dans n’importe quel magasin commercial prenant en charge les cartes Visa.

S’efforcer de généraliser les crypto-monnaies

Le PDG de Per Wyre, Ioannis Giannaros, qui rejoint Visa aidera l’entreprise à renforcer sa mission d’apporter la crypto au grand public. Il a ajouté que cette association permettrait à ses utilisateurs de dépenser plus facilement leur solde cryptographique.

Giannaros a en outre noté,

Wyre a toujours mis l’accent sur la sécurité et nous sommes ravis d’avoir une relation directe avec Visa, ainsi que de bénéficier de leur soutien et de leurs ressources à mesure que nous évoluons.

Dans le cadre de son objectif d’intégration des crypto-monnaies, Wyre a lancé une API d’épargne la semaine dernière. Selon l’entreprise, cette API permettrait à ses partenaires de proposer à leurs utilisateurs un compte d’épargne cryptographique en créant un nouveau sous-portefeuille d’épargne. L’entreprise espère que les entreprises historiques profiteront de cette offre pour initier davantage de personnes aux crypto-monnaies.

Expliquant pourquoi il a lancé une API d’épargne, Wyre a déclaré qu’il pense qu’il y aura un afflux de nouveaux utilisateurs et spéculateurs lorsque le marché de la cryptographie reprendra. Pour s’assurer que les spéculateurs ont une raison de rester, il a l’intention d’offrir aux titulaires de comptes des taux d’intérêt allant de 2,431% à 5,788% pour la seule crypto HODLing.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent