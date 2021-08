La startup de dépôt de conformité de Seattle, SingleFile, lève 2,1 millions de dollars supplémentaires et ajoute un nouveau PDG

La plate-forme de SingleFile aide les entreprises et les cabinets d’avocats à gérer les dépôts, à soumettre des rapports et plus encore. (Capture d’écran SingleFile)

SingleFile, la startup de Seattle qui simplifie le processus de dépôt et de conformité, a ajouté 2,1 millions de dollars de financement supplémentaire à son cycle de démarrage, qui totalise désormais 5,4 millions de dollars.

Le spin-out du studio de démarrage de Seattle Pioneer Square Labs a initialement levé 3,3 millions de dollars en août 2019.

“Nos investisseurs existants ont décidé d’investir plus d’argent dans l’entreprise car nous avons pris notre rythme”, a déclaré le fondateur de SingleFile, Sean Flynn, à ..

La plate-forme de dépôt en ligne et d’agent enregistré pour les entreprises et les cabinets d’avocats a lancé son produit bêta en 2019 et a depuis attiré des milliers de commandes de centaines de clients. SingleFile travaille actuellement avec six cabinets d’avocats nationaux et est un partenaire technologique pour Neuron, la nouvelle plateforme de démarrage de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Les cabinets d’avocats utilisent SingleFile pour déposer des documents de formation auprès des bureaux du secrétaire d’État. Par exemple, lorsqu’une nouvelle entreprise est créée, un certificat de constitution (également appelé charte) est déposé. Une fois le document accepté et traité, la personne morale est créée.

La société utilise la plate-forme pour agir en tant qu’agent enregistré et suivre et déposer ses rapports annuels. Une entreprise doit déposer tous les rapports dans chaque juridiction où elle est enregistrée et éviter de manquer les délais pour ces dépôts. Le fait de ne pas déposer le dossier dans les délais peut entraîner une perte de réputation de la société auprès de l’État et, si elle n’est pas corrigée, la société peut perdre son autorité à mener des affaires ou être dissoute complètement.

Aaron Finn. (Photo LinkedIn)

SingleFile a également déclaré qu’il renforce son équipe de direction en ajoutant Aaron Finn au poste de PDG. Finn est l’ancien fondateur et PDG d’AdReady, et Flynn l’a appelé “un opérateur expérimenté” avec “une solide expérience en marketing et en produits qui complète l’équipe de direction existante”.

Flynn, qui occupait le poste de PDG, assumera le rôle de directeur de la croissance en mettant l’accent sur l’acquisition de clients et les opérations, car le nouveau capital est destiné à faire évoluer l’entreprise et à accélérer la croissance.

SingleFile a également ajouté à son conseil d’administration Ramana Venkata, une vétéran du secteur juridique et technologique. L’entreprise compte actuellement 10 employés et espère en ajouter trois ou quatre de plus dans un proche avenir.

Le cycle d’amorçage de SingleFile a été mené par Foundry Group et comprenait également la participation de PSL Ventures – la branche capital-risque de PSL – et de cinq grands cabinets d’avocats nationaux : Cooley, DLA Piper, Fenwick & West, Perkins Coie et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.