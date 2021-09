La startup de données de santé de Seattle, Truveta, obtient un investissement de Microsoft et forme un partenariat

Le PDG de Truveta, Terry Myerson. (Photo Truveta)

Truveta, basée à Seattle, tirera parti de la plate-forme cloud Azure de Microsoft pour analyser les données de santé dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le géant du logiciel annoncé mercredi.

Microsoft investit également un montant non divulgué dans Truveta, qui est sorti du mode furtif l’année dernière et compte déjà plus de 100 employés.

Truveta a accès à des données de santé représentant 15 % des États-Unis grâce à ses 17 membres du système de santé. Microsoft et Truveta travailleront ensemble pour développer la base de clients et les membres du système de santé de Truveta.

Le PDG de Truveta est Terry Myerson, un ancien cadre de Microsoft qui a dirigé le groupe Windows et appareils de l’entreprise avant de partir en 2018 après une carrière de 21 ans chez le géant de la technologie.

« Il comprend l’entreprise, il comprend l’ADN, il comprend les valeurs », a déclaré Tom McGuinness, vice-président d’entreprise de Microsoft, santé mondiale et sciences de la vie, dans une interview avec .. « Il existe une profonde confiance dans l’alignement de notre modèle commercial. »

Tom McGuinness, vice-président de Microsoft pour la santé mondiale et les sciences de la vie. (Photo Microsoft)

Le partenariat fait suite à un investissement de 95 millions de dollars dans Truveta en juillet par ses partenaires de la santé. Il s’agit notamment de Providence, le plus grand système de santé de l’État de Washington, qui a participé à la création de l’entreprise.

Truveta regroupe les données anonymisées de ces fournisseurs, qui couvrent la plupart des États et une population diversifiée sur le plan racial et ethnique.

Les données sur la santé sont demandées par les fournisseurs de soins médicaux, ainsi que par les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs universitaires qui développent de nouveaux outils et traitements. Lier les traitements aux résultats et à la santé sous-jacente peut permettre aux chercheurs de mieux comprendre l’efficacité des interventions de santé.

En fin de compte, Truveta permettra aux chercheurs « d’apprendre à mieux traiter les patients et d’aider les familles à prendre des décisions plus éclairées concernant leurs soins », a déclaré Myerson à .. Truveta n’utilisera pas les données à des fins publicitaires ciblées auprès des patients ou des médecins.

L’entreprise vise également à développer des capacités d’analyse des données en temps réel. La pandémie a mis en évidence la nécessité d’une telle approche, qui peut permettre aux chercheurs d’identifier rapidement les interventions les plus efficaces.

Les chercheurs des systèmes de santé membres de Truveta commencent à interroger les ensembles de données, qui pourraient être prêts pour une utilisation plus large par les clients d’ici quelques mois.

McGuinness a déclaré que les données de Truveta créeront de la valeur de trois manières. « Premièrement, les cliniciens seront en mesure de prendre de meilleures décisions pour leurs patients grâce aux thérapies existantes. Deuxièmement, cela permettra aux entreprises pharmaceutiques de développer de meilleures thérapies pour demain », a déclaré McGuinness. “Enfin, cela va aider les payeurs à s’assurer que le remboursement aide vraiment à garantir que les meilleurs résultats en matière de soins de santé peuvent être apportés à leurs membres.”

Les partenaires de santé de Truveta. (Image Truveta)

Truveta met fortement l’accent sur la confidentialité et désidentifie les données conformément aux directives émises par le gouvernement américain. “C’est une énorme quantité de données et une énorme responsabilité”, a déclaré Myerson.

Les données seront stockées sur la plate-forme cloud de Microsoft en partenariat avec Microsoft Cloud for Healthcare. Ce service combine les services cloud de Microsoft, tels que Microsoft 365, Teams et Azure, avec des composants conçus pour le secteur de la santé.

La plate-forme Microsoft offre flexibilité et évolutivité du stockage, mais également des outils d’analyse et de développement avancés, a déclaré McGuinness, qui a rejoint le géant de la technologie l’année dernière après un passage en tant que président et PDG de GE Healthcare Imaging. Les clients existants de Microsoft incluent Humana, Allscripts, Premera Blue Cross, le National Health Service du Royaume-Uni et la société pharmaceutique Novartis.

Le géant du logiciel a également la perspective d’aider Truveta à se développer, a déclaré Myerson. Microsoft est un “partenaire avec une portée mondiale et des réflexions mondiales sur les audits de sécurité et des réflexions mondiales sur la confidentialité”, a-t-il déclaré. Cela aidera Truveta à renforcer sa présence internationale.

“Truveta a pris de l’ampleur aux États-Unis”, a ajouté Myerson. Mais en signant de nouveaux partenaires de santé dans le reste du monde, l’entreprise peut fournir des ensembles de données plus complets sur la santé humaine. « C’est une opportunité mondiale. Nous voulons inclure toute la diversité de la planète.