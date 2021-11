La startup de données de santé Truveta présente une nouvelle plate-forme et a maintenant levé près de 200 millions de dollars

Les partenaires du système de santé de Truveta. (Image Truveta)

La startup Truveta de la région de Seattle a publié une première version de sa plate-forme de données de santé et a signé trois nouveaux partenaires dans son système de prestataires de santé. Le financement total levé par Truveta a également atteint près de 200 millions de dollars, a annoncé mardi la société.

L’argent frais fait suite à un tour de table de 95 millions de dollars de série A levé en juillet auprès de ses membres du système de santé, et à un investissement non divulgué de Microsoft révélé en septembre dans le cadre d’un partenariat pour construire la plate-forme de Truveta sur la plate-forme cloud Azure du géant de la technologie.

Le PDG de Truveta, Terry Myerson. (Photo Truveta)

Truveta a émergé en 2020 avec une vision ambitieuse : agréger les données de plusieurs systèmes de santé pour fournir des informations médicales.

La société « est née de l’expérience de la pandémie selon laquelle nous n’avons pas les données dont nous avions besoin pour savoir comment prendre soin de nos patients, pour savoir quelles thérapies ont bien fonctionné », a déclaré le PDG Terry Myerson dans une interview avec .. Myerson est un ancien cadre de Microsoft qui a dirigé le groupe Windows et appareils de l’entreprise avant de partir en 2018 après une carrière de 21 ans chez le géant de la technologie.

Au début de la pandémie, « les cliniciens étaient vraiment à la recherche de données sur les patients. Quels sont les différents diagnostics médicaux qui amènent les gens à l’hôpital ? » a déclaré Michael Simonov, directeur de l’informatique clinique à Truveta qui a traité des patients COVID-19 en tant que médecin praticien pour la Veteran’s Administration du Connecticut. Il est également conférencier en informatique de la santé à l’Université de Yale.

L’entreprise compte maintenant plus de 100 employés et avec les nouveaux partenaires a signé 20 membres du système de santé. Il a accès aux données de plus de 35 millions de personnes, représentant 16% des soins de santé aux États-Unis

Michael Simonov, directeur de l’informatique clinique de Truveta. (Photo Truveta)

Les nouveaux systèmes de santé sont Ochsner Health en Louisiane, le système de santé de Saint Luke au Kansas et UnityPoint Health, basé à West Des Moines, en Iowa.

La société a commencé à anonymiser et à agréger les données de santé, en se concentrant d’abord sur COVID-19. Dans une interview avec . et dans une vidéo, Myerson a présenté un tableau de bord s’appuyant sur des individus au sein de ses systèmes de santé partenaires.

Par exemple, les données fournissent des informations sur les patients vaccinés contre le COVID-19 qui présentent des infections à percée. Pour chaque question, le système fournira des données uniquement sur les patients dont les données ont été anonymisées et sont prêtes à être analysées.

La société a publié une première analyse d’environ 1,7 million de patients entièrement vaccinés, montrant que les patients atteints de certaines maladies chroniques sont plus susceptibles d’être hospitalisés après un diagnostic de COVID-19 révolutionnaire que la population générale. Les personnes atteintes de diabète, de maladie pulmonaire chronique ou de maladie rénale chronique étaient près de deux fois plus susceptibles d’être hospitalisées, ce qui correspond aux résultats d’autres études.

Instantané de la première analyse de Truveta sur les infections révolutionnaires. (Données Truveta)

« Nous avons la capacité d’être très transparents sur la façon dont chaque population a été définie et comment chaque paramètre au sein de cette population a été défini », a déclaré Myerson, ajoutant que des données telles que l’âge, l’origine ethnique et d’autres conditions sont facilement disponibles.

L’analyse précoce a ses limites. Par exemple, il ne précise pas si les personnes ont été hospitalisées spécifiquement pour COVID-19. Mais les chercheurs visent à approfondir les données à l’avenir et à s’étendre à de nouvelles questions de santé.

« Il va y avoir plus de questions et plus de réponses et d’itérations, et juste une amélioration continue », a déclaré Myerson.

Les nouvelles découvertes montrent la puissance potentielle du grand ensemble de données de Truveta.

Les données sont mises à disposition des chercheurs en santé au sein des institutions partenaires de l’entreprise. Il s’agit notamment de Providence, le plus grand système de santé basé dans l’État de Washington. Providence a participé à la création de l’entreprise et a favorisé un nombre croissant de startups, telles que la société de services de santé numérique Xealth.

Les chercheurs extérieurs sont également invités à contacter Truveta au sujet de l’accès à sa plate-forme, a déclaré la société. Les données sur la santé sont demandées par les fournisseurs de soins médicaux, ainsi que par les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs universitaires qui développent de nouveaux outils et traitements. Lier les traitements aux résultats et à la santé sous-jacente peut permettre aux chercheurs de mieux comprendre l’efficacité des interventions de santé.