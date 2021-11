La startup de la protection de la vie privée Nym Technology lève 13 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série A dirigé par Andreessen Horowitz

Nym Technology, la start-up Web de confidentialité alimentée par la blockchain, a levé 13 millions de dollars lors d’un cycle de financement qui évalue sa valorisation à environ 270 millions de dollars.

Le tour a été mené par le capital-risqueur Andreessen Horowitz (a16z Crypto) avec la société mère de Grayscale, Digital Currency Group, Huobi Ventures, Fenbushi Capital, HashKey, Tayssir Capital et plus de deux douzaines de personnes qui ont participé à ce tour.

Nym vise à être le meilleur choix pour les « solutions bitcoin et couche 2 » et envisage peut-être même d’intégrer sa technologie à des protocoles comme le Lightning Network, a déclaré le PDG de Nym, Harry Halpin, dans une interview.

Le nouveau capital sera utilisé pour de nouvelles embauches alors que Nym vise à étendre son équipe de huit membres à près de 4 fois. Il a déjà recruté l’ancienne analyste du renseignement de l’armée américaine et dénonciatrice Chelsea Manning, qui a divulgué des milliers de documents classifiés à l’aide du logiciel de confidentialité Tor.

Au milieu de cela, le co-fondateur de Nym, George Danezis, a également rejoint le projet le mois dernier après avoir brièvement quitté le projet pour aider à concevoir la monnaie numérique de Facebook, Libra (renommée Diem). Son autre entreprise, Chainspace, qu’il a cofondée, a également été rachetée par le géant des médias sociaux.

À partir de l’année prochaine, Nym prévoit également d’attribuer des subventions à des développeurs tiers indépendants.

Il y a à peine quatre mois, Polychain Capital a mené un investissement de 6,5 millions de dollars dans Nym, et avant cela, en 2019, la branche capital-risque de Binance avait mené un investissement initial de 2,5 millions de dollars dans la startup de confidentialité.

« Le chiffrement est en train de devenir une composante extrêmement importante d’Internet aujourd’hui, et Nym fournit la confidentialité à la couche inférieure comme base pour d’autres solutions privées à construire », a déclaré Ali Yahya, associé général chez Andreessen Horowitz.

Faites de la confidentialité une réalité sur Internet

La société suisse de trois ans utilise mixnet, où les opérateurs de nœuds sont récompensés par des jetons pour mélanger le trafic Internet et rendre difficile pour les adversaires d’obtenir des informations au plus haut niveau, y compris une surveillance de masse à l’échelle nationale comme la NSA.

Nym propose également des services d’identification de confidentialité pour permettre aux utilisateurs d’autoriser l’accès à une partie de leur activité uniquement lorsque cela est nécessaire sans révéler leur identité.

Fonctionnant actuellement en mode test, Nym compte environ 5 000 nœuds et 30 validateurs, avec des plans pour fonctionner à pleine capacité d’ici la fin de cette année.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’équipe a lancé un portefeuille de bureau permettant aux opérateurs de nœuds de promettre leurs jetons pour rejoindre le réseau Nym. En retour, ils gagnent plus de jetons en fonction de leur quantité et de la qualité de leur travail en mélangeant le trafic Internet. Elle garantit la qualité des prestations tout en encourageant les mineurs au travail bien fait.

Ces incitations financières, ainsi que le potentiel du mixnet, selon Halpin, aideront Nym « à rendre la confidentialité réelle à l’échelle d’Internet ».

En plus du portefeuille, Nym Network a également publié un code source ouvert pour le premier explorateur Mixnet au monde, qu’il définit comme un outil essentiel pour le contrôle qualité décentralisé et l’audit de sécurité.

De plus, la tokenomics de Nym a été entièrement cryptée et implémentée sur le testnet Milhon, a déclaré l’équipe lors de sa mise à jour hebdomadaire des développeurs.