La startup de la région de Seattle, Tagboard, signe un accord de 4 ans avec la MLB pour améliorer l’expérience des fans numériques

(Image d’étiquette)

Tagboard, basé à Redmond, Washington, a conclu un nouveau contrat de quatre ans avec la Major League Baseball pour aider la ligue à créer du contenu interactif et des expériences en utilisant la plate-forme de production basée sur le cloud de la startup.

Après une année au cours de laquelle COVID-19 a transformé la façon dont les gens voient le sport et les équipes tentent de s’engager avec les fans, l’objectif de la MLB est de renforcer l’engagement des fans dans le stade, la diffusion en direct et les propriétés numériques.

Tagboard a travaillé avec la MLB pendant des années ainsi que la NFL, CNN, FOX et d’autres. Le nouveau système graphique Tagboard Interactive de la société donne aux producteurs un accès au contenu des médias sociaux en temps réel et la possibilité de créer des médias interactifs, tels que des sondages en direct, sur une variété d’écrans.

«Nos fans sont de plus en plus connectés à leurs appareils numériques à la maison, sur le terrain et en déplacement», a déclaré Barbara McHugh, vice-présidente principale du marketing de la MLB, dans un communiqué de presse. «MLB continue d’investir dans des efforts qui enrichissent les expériences numériques et physiques de nos fans; Tagboard s’est forgé une solide réputation dans l’ensemble de notre secteur en tant que plate-forme et solution technologique puissantes pour contribuer à renforcer l’engagement des fans.

Fondée en 2011, Tagboard est n ° 180 sur l’indice . 200 des startups du Pacifique Nord-Ouest. Les Mariners de Seattle ont été la première grande équipe sportive à utiliser la plate-forme Tagboard en 2013, pour trouver et afficher le contenu social des fans sur leur tableau vidéo.

Au cours de la dernière année, plus de 20 millions de contenus ont été produits via sa plate-forme – une augmentation de 132% d’une année sur l’autre.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués.