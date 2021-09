La startup de la région de Seattle Zenoti acquiert le fabricant de logiciels de gestion de salon SuperSalon

La startup de la région de Seattle, Zenoti, a acquis SuperSalon, une autre société qui développe des logiciels pour les salons et les spas. Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Le PDG de SuperSalon, Raj Mahajan, deviendra vice-président senior du développement de l’entreprise chez Zenoti. SuperSalon, basé à Minneapolis, Minnesota, ajoutera 30 employés à l’effectif de Zenoti, qui est d’environ 800 personnes.

Le logiciel d’entreprise de Zenoti est désormais utilisé par plus de 15 000 spas, salons et autres entreprises de bien-être dans 50 pays. Des chaînes telles que European Wax Center, Hand & Stone, Massage Heights, Toni&Guy, Gene Juarez et d’autres utilisent le logiciel de Zenoti pour tout, de la planification aux paiements en passant par l’inventaire. La société a levé 80 millions de dollars en juin et 160 millions de dollars en décembre, ce qui valorisait Zenoti à plus de 1,5 milliard de dollars.