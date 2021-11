La startup de la santé intestinale Viome lève 54 millions de dollars pour développer des diagnostics du cancer et vendre des kits de microbiome

Kit Viomé. (Viomé Photo)

Viome Life Sciences a levé 54 millions de dollars. Le financement renforcera les efforts de la société pour développer des diagnostics du cancer et soutenir sa division distincte de produits de consommation, a déclaré le PDG Naveen Jain dans une interview avec ..

La division grand public de Viome propose des services pour analyser le microbiome, la collection de microbes dans l’intestin et d’autres parties du corps. La société de la région de Seattle détermine la composition du microbiome d’échantillons de selles par séquençage de l’ARN de bactéries et d’autres organismes.

La société affirme que ses algorithmes basés sur l’IA sont capables de fournir des recommandations personnalisées pour l’alimentation et les suppléments. Les clients de Viome peuvent également s’inscrire à un service postal de 199 $/mois pour des suppléments et des probiotiques sur mesure.

La société a servi plus de 300 000 clients et prévoit d’atteindre un million de clients l’année prochaine, a déclaré Jain. Le nouveau financement porte le total levé par Viome à plus de 125 millions de dollars.

Viome développe également un test de salive pour les cancers de la tête et du cou qui a la désignation de « dispositif révolutionnaire » de la Food and Drug Administration des États-Unis, permettant d’accéder à des conseils réglementaires sur la voie vers une approbation complète.

Le PDG de Viome, Naveen Jain. (Photo .)

« Nous allons lancer, espérons-le, au cours des deux prochaines années, plusieurs de ces produits de diagnostic pour divers autres cancers », a déclaré Jain, ajoutant que ces diagnostics peuvent également être basés sur la salive.

La société vise à terme à développer des produits qui pourraient prédire si un patient réagira à un certain médicament. « Et mieux encore, cet objectif sera vraiment de transformer les non-répondants en répondeurs », par exemple en manipulant le microbiome, a déclaré Jain.

L’entreprise de 155 employés a récemment embauché Emmanuel Hanon pour diriger sa division distincte de diagnostic et de thérapeutique développant de tels tests. Hanon est l’ancien chef du groupe de vaccins du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, qui a un partenariat avec Viome pour rechercher les liens entre le microbiome intestinal, le cancer et les maladies chroniques comme l’auto-immunité.

Viome est également en bonne voie pour atteindre son objectif de 100 millions de dollars de revenus l’année prochaine, a déclaré Jain. La société s’est également récemment associée à Nordstrom, qui envisage de vendre des kits Viome.

Un nombre croissant d’études ont montré une association entre la composition du microbiome et des conditions telles que le diabète et l’obésité. Cela a alimenté l’intérêt des investisseurs pour les sociétés de bien-être axées sur le microbiome, telles que Zoe et DayTwo.

Les entreprises travaillant sur le microbiome intestinal ont levé 1 milliard de dollars de fonds de capital-risque entre 2015 et 2020, selon Crunchbase.

Mais on sait peu de choses sur les effets d’aliments, de nutriments ou de probiotiques spécifiques sur la composition du microbiome et les résultats pour la santé. Certains chercheurs sont sceptiques quant aux affirmations de Viome selon lesquelles il peut affecter la composition du microbiome et améliorer la santé avec ses suppléments de «précision» et ses probiotiques.

« Je pense que c’est un espace très intéressant et passionnant et je pense qu’il y a des implications potentielles définies, sur la route », a déclaré David Suskind à .. Il a ajouté: « Nous ne sommes pas encore là pour examiner le microbiome et faire de larges recommandations pour les individus. »

Suskind est gastro-entérologue au Seattle Children’s Hospital et professeur de pédiatrie à l’Université de Washington. Il a également cofondé Nimbal Health l’année dernière pour fournir des conseils en matière de nutrition et de mode de vie aux personnes atteintes d’une maladie inflammatoire de l’intestin, ainsi que des conseils médicaux et des analyses de sang et de selles trimestrielles pour évaluer leur état.

Viome a publié une étude indiquant que ses services améliorent considérablement l’anxiété, les maladies intestinales et la dépression sévère. Les données sont publiées sur le service de préimpression bioRxiv et n’ont pas encore été évaluées par des pairs.

Des chercheurs extérieurs ont critiqué l’étude. Les participants étaient des clients de Viome qui ont rempli des questionnaires cliniques sur leurs symptômes, une mesure moins fiable de l’état de santé que la documentation dirigée par un médecin. Il n’y avait pas de bras de contrôle des individus qui n’utilisaient pas les services de Viome. De plus, l’étude n’a pas précisé quelles interventions ont entraîné des changements dans l’état de santé.

La méthodologie est « discutable », a déclaré Suskind à .. Jain note que l’étude est basée sur les données des clients et n’est donc pas conçue pour être une étude contrôlée par placebo.

Les clients de Viome se sont également plaints des longs délais d’obtention des résultats et de la perte d’échantillons de selles de clients, ce qui a conduit Jain à s’excuser auprès d’un groupe Facebook privé pour les utilisateurs en juillet. Mais la société est revenue à des délais d’exécution plus courts, a déclaré Jain, après avoir emménagé dans une nouvelle installation à Bothell, Washington, en juillet.

« Notre délai d’exécution moyen est maintenant descendu à dix jours, et nous espérons vraiment le réduire encore plus car nous avons maintenant une capacité tellement énorme », a déclaré Jain.

Jain est le fondateur et ancien PDG d’InfoSpace et a également cofondé la société d’archives publiques Intelius, ainsi que Moon Express, qui vise à emmener les clients payants sur la lune.

La carrière de Jain n’a pas été sans controverse : Infospace a été durement touchée lorsque la bulle Internet a éclaté au début des années 2000, entraînant une vague de poursuites judiciaires de plusieurs années qui ont enchevêtré Jain, d’autres dirigeants et actionnaires. Des millions de dollars ont changé de mains dans une série de règlements juridiques pour résoudre les différends.

Viome, fondée en 2016, est la première entreprise des sciences de la vie de Jain.

Le dernier cycle de financement comprend les investisseurs précédents Khosla Ventures, WestRiver Group, Glico, Physician Partners et Bold Capital Group. Ocgrow Ventures est un nouvel investisseur, et son fondateur et PDG Harish Consul rejoindra Viome en tant qu’observateur du conseil d’administration. Les investisseurs précédents de Viome incluent le PDG de Salesforce, Marc Benioff.