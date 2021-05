La startup de l’assistant de calendrier Reclaim.ai lève 4,8 millions de dollars et rapporte que des entreprises 4K utilisent sa plate-forme

L’équipe originale de Reclaim.ai, de gauche à droite: Ian White, ingénieur logiciel principal, co-fondateur Henry Shapiro et co-fondateur et PDG Patrick Lightbody. (Reclaim.ai Photo)

Nouveau financement: Reclaim.ai, basé à Portland, dans l’Oregon, a levé 4,8 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de démarrage pour aider à développer son outil de calendrier qui utilise l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur temps. La startup a été lancée en juin 2019 et avait précédemment levé 1,5 million de dollars.

Gestion du temps en temps opportun: La gestion efficace du temps a été une lutte permanente pour de nombreuses personnes. Les employés travaillant à domicile pendant la pandémie de COVID-19 ont été confrontés à de nouveaux défis en essayant de consacrer des heures à leurs tâches les plus importantes, en mettant de côté les distractions de la famille, des animaux de compagnie et d’ailleurs. Reclaim aide les gens à identifier et à hiérarchiser les tâches essentielles, à tenir compte de leur temps et à coordonner les horaires entre les travailleurs. Le produit est utilisé par les employés de plus de 4 000 entreprises dans le monde.

Plans d’expansion: Un nouveau financement sera utilisé pour développer l’équipe de huit employés qui travaillent dans l’Oregon et en Californie. Reclaim vise à embaucher des ingénieurs, des chefs de produit et des commerciaux. Reclaim est actuellement gratuit jusqu’en 2021 et s’associe à Google Agenda. La prise en charge d’Office 365 sera bientôt disponible.

L’équipe: Le trio initial de Reclaim est le co-fondateur et PDG Patrick Lightbody, le co-fondateur Henry Shapiro et l’ingénieur logiciel principal Ian White. Les trois ont déjà travaillé ensemble au New Relic de Portland.

Lightbody a créé et vendu deux sociétés dans le domaine des tests de logiciels et a été l’un des premiers contributeurs à Selenium, un cadre de test d’applications Web. Shapiro était un chef de produit fondateur dans plusieurs startups de la région de Portland. White est développeur depuis 15 ans.

Source de financement: La ronde a été menée par Index Ventures, avec la participation de Gradient Ventures, Flying Fish, Operator Partners et Calendly. Parmi les autres investisseurs stratégiques figurent Jason Warner, directeur technique de Github; Sue Khim, PDG de Brilliant.org; Alex Solomon, co-fondateur et directeur technique de PagerDuty; Kenny Van Zant, ancien chef d’entreprise chez Asana; et Yvonne Wassenaar, PDG de Puppet.