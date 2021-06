La startup de logiciels de référencement Moz rachetée par iContact Marketing Corp., 17 ans après son lancement à Seattle

(Photo de Moz)

La startup de logiciels de référencement Moz a été acquise par la société de marketing par e-mail iContact, une filiale de J2 Global. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Rand Fishkin et sa mère Gillian Muessig ont lancé Moz, basé à Seattle en 2004. La société, initialement connue sous le nom de SEOMoz, est devenue l’une des meilleures startups de Seattle, bien que son parcours n’ait pas toujours été fluide. Moz, qui s’est bâti une réputation pour sa transparence d’entreprise, a supprimé 28 % de ses effectifs en 2016 et a traversé des difficultés financières en 2013.

Moz a été classé n ° 10 sur le . 200, notre liste des meilleures entreprises technologiques privées du nord-ouest du Pacifique. La startup est rentable et en croissance. Il a refusé de fournir des chiffres sur les revenus.

Des entreprises telles que Alaska Airlines et Zillow Group utilisent Moz pour affiner leur référencement et se classer plus haut dans les résultats des moteurs de recherche. La recherche et le référencement continuent d’être une industrie en pleine croissance, même plus de deux décennies après que des entreprises telles que Google et Yahoo se soient lancées sur le bureau. La prolifération des appareils mobiles et d’autres endroits supplémentaires où les utilisateurs effectuent des recherches en ligne, y compris dans les applications mobiles et les sites d’achat tels qu’Amazon, a créé une demande constante pour les services de référencement.

La marque Moz restera intacte sous son nouveau propriétaire. iContact a aidé à livrer 68 milliards d’e-mails l’année dernière pour les petites et moyennes entreprises. La société travaille en tandem avec ses marques sœurs Campaigner, SMTP et Kickbox, toutes détenues par J2 Global, une société cotée en bourse qui a déclaré un chiffre d’affaires de 398 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 20 % d’une année sur l’autre.

Le co-fondateur de Moz Rand Fishkin, à droite, et la PDG de Moz Sarah Bird. (Photo de Moz)

Moz rejoindra les marques de marketing par e-mail de J2 et associera des ressources pour aider la clientèle partagée avec des stratégies de recherche et des analyses.

“L’accent partagé sur la fourniture de solutions de marketing numérique puissantes convient parfaitement à notre marque, à notre personnel et à notre communauté”, a déclaré Sarah Bird, PDG de Moz, ancienne avocate qui a pris ses fonctions de PDG en 2013, a déclaré dans un communiqué.

Moz emploie 177 personnes. La société a acquis six autres startups et a levé 29,1 millions de dollars de capitaux extérieurs.

« Si nous demandons à nos clients, ce que nous faisons régulièrement, quel est l’outil numéro un dont ils ont besoin, au-delà du courrier électronique, c’est sans aucun doute le référencement. Il y a donc une excellente association entre le référencement et le marketing par e-mail », a déclaré Michael Pepe, président d’iContact, dans une annonce vidéo.

Fishkin a quitté Moz en 2018 et a quitté le conseil d’administration en septembre 2020. Il dirige maintenant la startup de marketing de Seattle SparkToro.