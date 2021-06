La startup de marijuana de Seattle Leafly lève 23 millions de dollars alors que la récente légalisation stimule le marché du cannabis

(Image feuillue)

Le marché du cannabis en ligne basé à Seattle, Leafly, a clôturé un nouveau financement de 23 millions de dollars, a confirmé . avec la société. La nouvelle infusion d’argent survient alors que le marché du cannabis connaît une augmentation des ventes alors que de plus en plus d’États légalisent le pot et que les dispensaires ont été déclarés entreprises essentielles pendant la pandémie.

La startup prévoit d’étendre son marché en ligne qui permet aux clients et aux détaillants d’acheter et de vendre du cannabis. Leafly sert également de ressource éducative. La plateforme compte 120 millions de visiteurs annuels.

Le financement sera utilisé pour augmenter l’effectif de 160 personnes de l’entreprise et fait suite à une série de licenciements au cours des dernières années.

Yoko Miyashita (Photo Leafly).

En janvier 2020, Leafly a supprimé 18% de son personnel, soit 54 postes, ce que le PDG de l’époque, Tim Leslie, attribuait aux «réalités du marché des secteurs de la technologie et du cannabis». Il a supprimé 91 autres employés deux mois plus tard, invoquant les incertitudes causées par la pandémie de coronavirus.

Leafly est actuellement sous la direction du PDG Yoko Miyashita, un ancien cadre de . qui était auparavant l’avocat général de la société après son arrivée en 2019.

Leslie, un ancien cadre d’Amazon qui a été PDG de Leafly pendant moins de deux ans, est maintenant le fondateur d’une organisation agricole à but non lucratif appelée Living Roots.

Leafly a été créée en 2019 par Privateer Holdings, société d’investissement dans la marijuana à Seattle.

Les revenus de la société proviennent principalement d’un abonnement mensuel payé par les détaillants de cannabis pour être répertoriés sur la plateforme et accéder aux outils de commerce électronique. Il gagne aussi de l’argent grâce à la publicité.

L’industrie du cannabis a vu ses ventes augmenter de 71% en 2020, selon le rapport de Leafly basé sur les impôts et les revenus de l’État sur la marijuana. Les Américains ont dépensé environ 18,3 milliards de dollars en produits à base de cannabis l’année dernière.

Leafly a déclaré que les tendances de la légalisation de la marijuana accélèrent le marché du cannabis. La société utilisera le nouveau financement pour alimenter le marketing sur la côte est, où plusieurs États ont récemment légalisé la marijuana.

La marijuana à des fins récréatives est légale pour les adultes dans 16 États et dans le district de Columbia. La marijuana médicale est légale dans 20 autres. Certains de ces changements ont été apportés cette année, New York ayant légalisé le pot le 31 mars et la Virginie et le Nouveau-Mexique ont adopté une législation similaire, qui entrera en vigueur cet été, selon Insider.

D’autres entreprises réagissent à la tendance – le géant de la technologie Amazon vient d’annoncer qu’il cesserait de filtrer certains candidats à l’emploi pour la consommation de drogue, et il a soutenu la législation fédérale qui légaliserait et décriminaliserait le pot.

Les investisseurs se lancent également dans le boom du cannabis. Dutchie, une plateforme de commerce électronique de cannabis basée en Oregon, a annoncé un nouveau financement de 200 millions de dollars en mars. L’entreprise était évaluée à 1,7 milliard de dollars.

Une autre société de cannabis, Weedmaps, est devenue publique et a officiellement commencé ses activités mercredi.

Leafly a levé 38 millions de dollars en financement total. Le récent cycle a été mené principalement par des investisseurs existants, mais Leafly n’a pas divulgué d’entreprises ou d’individus spécifiques.