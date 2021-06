La startup de Portland Candid décroche 2 millions de dollars pour aider les marques et les détaillants à gérer leur commerce de gros en ligne

in

Candid est un logiciel destiné à aider les détaillants dans leurs efforts de vente en gros en ligne. (Photo candide)

Nouveau financement : La startup Candid, basée à Portland, Oregon, a levé 2 millions de dollars pour aider les détaillants et autres entreprises à gérer leurs efforts de vente en gros en ligne.

La technique : Le service par abonnement de Candid permet aux clients d’apporter les communications et les factures liées à la vente en gros sur la même plate-forme. Avery Bloom, co-fondateur et PDG de Candid, a déclaré que 80% des transactions de gros se font sur papier ou par téléphone.

Avery Bloom, co-fondateur et PDG de Candid (Candid Photo)

« Nous voulons que les détaillants et les marques soient sur un pied d’égalité avec [large companies] qui peuvent consacrer d’énormes budgets aux logiciels et aux employés pour faire travailler la vente en gros pour eux », a déclaré Bloom dans un e-mail. « Il faut beaucoup de courage pour créer une marque, ouvrir un magasin ou lancer une boutique de commerce électronique, mais pour la plupart, prendre le contrôle du commerce de gros et bien faire les choses n’a jamais été une option. »

Les acheteurs en gros et les vendeurs utilisent le programme. La « vitrine » d’un vendeur présente tous les visuels que le vendeur souhaite afficher, ainsi que des faits rapides sur l’entreprise, et un acheteur voit ensuite un « catalogue ».

La commande elle-même est affichée dans ce qui ressemble à un panier d’achat en ligne traditionnel, mais avec des fonctionnalités spécifiques à la vente en gros, notamment le statut d’approbation, les conditions de paiement, la livraison estimée et un système de messagerie intégré.

Candid propose également un produit fintech, Candid Pay, qui permet aux vendeurs d’accepter les paiements par carte de crédit.

Histoire fondatrice : Bloom a lancé Candid après que lui et sa femme aient créé une marque de vêtements appelée North of West. À mesure que l’entreprise grandissait, la vente en gros est devenue un problème.

“Alors que notre entreprise de commerce électronique prospérait avec une technologie et des outils solides pour la soutenir, pour la vente en gros, nous nous sommes retrouvés à bricoler une douzaine de logiciels juste pour que tout reste en ordre”, a déclaré Bloom.

Dave Lowensohn, COO et co-fondateur de Candid. (Photo candide)

Bloom a fondé Candid avec son co-fondateur, Dave Lowensohn. Ils étaient d’anciens collègues de Stack Development, une société de développement de logiciels de Portland.

Source de financement: Les bailleurs de fonds incluent Amplify, TenOneTen, Stage VP, SaaS Ventures et First Row Partners. Le nouveau cycle s’ajoute aux investissements antérieurs de Cascade Seed Fund et d’investisseurs providentiels du Pacifique Nord-Ouest.

Et après: Candid emploie neuf personnes, principalement basées à Portland. Le nouveau financement aidera à développer l’équipe et à alimenter les efforts de marketing. Au cours des prochaines semaines, la plate-forme entamera également un partenariat avec Squarespace qui permettra aux clients de Squarespace d’ajouter Candid en tant qu’extension tierce.