La startup de Portland ConductorOne lève 5 millions de dollars pour une plateforme d’automatisation des demandes d’accès informatique

ConductorOne a annoncé un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par la société de capital-risque Accel de la Silicon Valley. Fuel Capital, Fathom Capital et Active Capital ont également participé.

Fondée à la fin de l’année dernière par des vétérans de la start-up d’identification d’entreprise Okta, ConductorOne utilisera le financement pour créer une plate-forme qui aide les professionnels de l’informatique à automatiser et à gérer les autorisations des employés pour les applications et l’infrastructure cloud.

Alex Bovee est co-fondateur et PDG, et Paul Querna est co-fondateur et CTO. Bovee était plus récemment un entrepreneur en résidence chez Accel. Il a auparavant occupé des postes de gestion de produits chez Okta et Lookout, une startup de sécurité dans le cloud à San Francisco. Querna était architecte senior chez Okta et auparavant CTO et fondateur de ScaleFT, acquis par Okta en 2018.

Bien que basée à Portland, Oregon, ConductorOne est «à distance d’abord» et élargit actuellement son équipe. La société a une liste d’attente pour son lancement de produit bêta cet été.