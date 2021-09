La startup de psychédéliques de la région de Seattle, CaaMTech, lève 22 millions de dollars pour passer aux tests humains

CaaMTech vise à éliminer l’incertitude des psychédéliques comme les champignons magiques et à fournir des formulations définies. (Photo grand stock)

CaaMTech, une startup de la région de Seattle qui développe de nouveaux agents psychédéliques, a levé 22 millions de dollars de financement, a annoncé la société cette semaine.

La société synthétise une gamme de nouveaux composés similaires à ceux trouvés dans les champignons « magiques ». Les composés, appelés tryptamines, sont également à la base du LSD.

CaaMTech développe une suite de tryptamines dans le but de trouver des mélanges qui “optimisent les effets souhaités tout en minimisant les effets secondaires indésirables”, selon le site Web de la société. « Notre objectif est que chaque consommateur de drogues psychédéliques sache exactement quels composés il consomme et en quelle quantité. »

Les psychédéliques ont suscité un intérêt croissant en tant que traitements potentiels des troubles de santé mentale, de la dépression et de la toxicomanie. L’Université Johns Hopkins et l’Imperial College de Londres ont ouvert en 2019 de nouveaux centres de recherche, avec plus de 20 millions de dollars d’engagements de riches donateurs privés, pour étudier des composés comme le LSD et la psilocybine pour de telles conditions.

Plus de 700 startups élaborent des solutions pour la santé mentale et le bien-être émotionnel, avec un peu plus de 4,5 milliards de dollars investis, selon les estimations de Hays. Une douzaine environ se concentrent sur les psychédéliques, jetant les bases en prévision de leur retrait de la catégorie Schedule 1. En novembre dernier, l’Oregon est devenu le premier État à légaliser les champignons psychédéliques.

Le PDG de CaaMTech, Andrew Chadayne. (Photo CaaMTech)

Lorsqu’on lui a demandé s’il était légal pour la société basée à Issaquah, dans l’État de Washington, de synthétiser ses agents, Davis Woulle de CaamTech a déclaré que la plupart des agents sont nouveaux et ne relèvent donc pas de la loi.

“Beaucoup des composés avec lesquels nous travaillons sont nouveaux et non programmés aux États-Unis, c’est-à-dire qu’il s’agit d’entités complètement nouvelles, jamais créées auparavant”, a déclaré Woulle, un employé de la technologie et du marketing de l’entreprise, dans un e-mail à .. « Ces nouveaux composés sont synthétisés légalement dans des laboratoires de chimie universitaires où ils sont sécurisés et régulièrement inventoriés. D’autres composés proviennent en tant que normes chimiques de fournisseurs de produits chimiques commerciaux. Lorsque la planification est impliquée, nous restons toujours dans les limites des laboratoires agréés pour la manipulation. »

CaaMTech a plusieurs partenariats avec des laboratoires de la Designer Drug Research Unit du National Institute on Drug Abuse, de l’Université du Massachusetts à Dartmouth et du Leibniz Institute for Natural Product Research.

La société a été fondée en 2017 par le PDG Andrew Chadeayne, un chimiste et avocat qui travaillait auparavant comme agent de brevets pour un cabinet d’avocats à Washington, DC. La société compte quatre employés et prévoit d’embaucher des experts en développement de médicaments avancés et en processus de réglementation pharmaceutique.

Le nouveau financement servira également à soutenir la recherche en cours et à faire progresser ses candidats au développement de médicaments grâce à des études précliniques sur des essais humains. De nombreux essais cliniques sont déjà en cours aux États-Unis pour étudier la psilocybine pour la dépression et d’autres conditions.

EN RELATION: Une startup psychédélique de l’Oregon teste un spray nasal pour le SSPT et la dépression alors que l’élan législatif prend de l’ampleur

Parmi les autres entreprises de la région, citons Silo Wellness, basée à Springfield, en Oregon, qui a développé un spray nasal pour le microdosage de psilocybine destiné à soulager l’anxiété, le SSPT et la dépression.

La société britannique Compass Pathways, qui mène un essai clinique à grande échelle sur la thérapie à la psilocybine, a levé l’an dernier 80 millions de dollars lors d’une série B auprès d’investisseurs, dont ATAI Life Sciences, Founders Fund et Able Partners. La société, qui détient un brevet américain relatif à des méthodes de traitement de la dépression résistante aux médicaments «avec une formulation de psilocybine», est également soutenue par le milliardaire de la Silicon Valley Peter Thiel, qui a investi dans d’autres sociétés axées sur les psychédéliques.

La ronde de financement sursouscrite pour CaaMTech a été dirigée par Noetic Fund. La société a également levé un petit tour de table de 1,35 million de dollars en 2020.