La startup de Seattle AccelByte lève 10 millions de dollars pour aider les développeurs à créer des jeux en ligne multijoueurs

(image AccelByte)

La startup AccelByte, basée à Seattle, a levé 10 millions de dollars.

Fondé en 2016, AccelByte est un fournisseur d’outils backend pour les jeux vidéo « live service ». Sa plate-forme offre au développeur un ensemble d’outils prêts à l’emploi pour gérer les exigences en coulisse d’un jeu en ligne multijoueur.

Le cycle de la série A a été mené par la société de capital-risque basée à New York Galaxy Interactive, avec un financement supplémentaire de NetEase, basé à Hangzhou, qui publie de nombreux jeux mobiles pour le marché chinois ; la firme sud-coréenne KRAFTON, éditeur/développeur de PlayerUnknown’s Battlegrounds ; et Dreamhaven, qui a été lancé à la fin de l’année dernière à Irvine, en Californie, par le départ du PDG/co-fondateur de Blizzard, Mike Morhaime.

Les partenaires de développement actuels d’AccelByte incluent Deep Silver Volition, Bandai Namco, Gearbox, Remedy, Versus Evil et Stray Bombay de Seattle, qui prévoit de lancer son premier titre The Anacrusis plus tard cette année.

« AccelByte se concentre sur l’aide aux studios en offrant une plate-forme et des outils technologiques backend en ligne éprouvés, efficaces et accessibles à grande échelle, afin que les développeurs puissent faire ce qu’ils font le mieux : créer des jeux géniaux », Junaili Lie, PDG d’AccelByte et co-fondateur de l’entreprise, a déclaré dans un communiqué. Lie était auparavant directeur de la technologie en ligne chez Epic Games ; un directeur technique de jeux en ligne pour LucasArts ; et architecte technique principal chez Electronic Arts.

La suite globale d’outils d’AccelByte est destinée à fournir les programmes nécessaires et l’architecture évolutive aux développeurs de jeux qui prévoient d’exploiter des « jeux en tant que service » (GaaS) – des versions qui tirent leur argent d’achats intégrés ou de frais d’abonnement plutôt que d’un prix d’achat initial unique.

Parmi les exemples utiles de GaaS, citons League of Legends de Riot, Rocket League de Psyonix et Dota 2 de Valve Software, qui comptent tous trois parmi les réussites les plus rentables de l’industrie moderne. Un jeu de « service en direct » est généralement destiné à durer des années, voire indéfiniment, avec des mises à jour cohérentes qui ajoutent plus de contenu et d’options.

AccelByte met l’accent sur le fait de laisser une entreprise utiliser sa plate-forme pour gérer le travail en coulisse, ce qui permet théoriquement aux développeurs de travailler sur diverses facettes du jeu réel.

Ce n’est pas un pitch inhabituel dans le développement de jeux – une entreprise entière existe pour vendre aux développeurs de jeux à court de temps des arbres virtuels suffisamment réalistes, sans parler d’un backend plug-and-play utilisable – mais avec de plus en plus de studios cherchant à rompre leur propre morceau de GaaS, il existe un argument naturel en faveur de laisser une autre entreprise s’occuper d’une grande partie des mathématiques multijoueurs d’un jeu.

AccelByte a l’intention d’utiliser l’argent de la série A pour « élargir ses partenariats stratégiques », selon un communiqué de presse publié avant l’annonce. Il aurait été rentable auparavant, mais le financement supplémentaire lui permettra d’accélérer son plan d’affaires existant.