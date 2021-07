La startup de Seattle AdaptiLab vend un logiciel d’entretien à CoderPad alors que les fondateurs poursuivent une nouvelle idée

in

Les co-fondateurs d’AdaptiLab James Wu (à gauche) et Allen Lu. (Photo des stars de la technologie)

La startup de Seattle AdaptiLab a vendu sa plate-forme d’entretiens techniques à CoderPad et ses fondateurs prévoient de lancer une autre nouvelle entreprise.

Fondé en 2018, le logiciel d’AdaptiLab aide les responsables du recrutement à interviewer des candidats pour des rôles d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Il permet aux utilisateurs de créer des défis de codage et d’obtenir des classements de pile de candidats. Les clients incluent Pinterest, Convoy, Experian et autres.

CoderPad propose également un outil d’entretien conçu pour les ingénieurs potentiels. La société de 8 ans, qui a levé des fonds auprès de Summit Capital l’année dernière, ajoutera AdaptiLab à sa gamme de produits. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

AdaptiLab a levé un tour de table de 1,8 million de dollars en 2019 après avoir obtenu son diplôme de Techstars Seattle. La société a été co-fondée par James Wu et Allen Lu.

Wu, qui est apparu dans l’émission Elevator Pitch de ., a déclaré que lui et Lu travaillaient maintenant sur une nouvelle société secrète avec le soutien des précédents investisseurs d’AdaptiLab, ainsi que de nouveaux bailleurs de fonds.

“Nous prévoyons de faire un lancement public plus tard cet été”, a déclaré Wu à .. « Nous ciblons le marché des développeurs. Le produit sera destiné aux développeurs individuels et aux équipes de développement des entreprises et des projets open source.

Les investisseurs d’AdaptiLab comprenaient Bellevue, la société de capital-risque Trilogy Equity Partners basée à Wash., et des investisseurs providentiels tels que Ken Glass, Sarah Imbach, Bharat Shyam et Kirby Winfield.

Karat, SeekOut, Textio, Candidate et Fizbuz sont d’autres startups de la région de Seattle visant à aider les entreprises à mieux trouver des employés au milieu d’une bataille acharnée pour les talents technologiques.