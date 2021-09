La startup de Seattle City Pods vise à lutter contre le sans-abrisme avec des mini-maisons intérieures autonomes

Keenan O’Leary, PDG et co-fondateur de City Pods, avec une unité de démonstration assemblée dans une salle de conférence d’un hôtel de Seattle. Les unités sont conçues pour être installées à l’intérieur d’entrepôts, de bureaux ou d’autres espaces inutilisés. (Photo . / Lisa Stiffler)

Lorsque COVID-19 a provoqué une crise mondiale qui menaçait de faire sombrer sa startup, Keenan O’Leary a modifié ses plans pour aider à faire face à une autre urgence : l’itinérance généralisée.

En 2019, O’Leary a lancé une entreprise offrant une alternative d’hébergement aux auberges à bas prix avec des couchages communs. Son idée était de créer des pods abordables et faciles à assembler qui offriraient aux voyageurs à petit budget la confidentialité et la sécurité à un prix inférieur à celui d’une chambre d’hôtel typique. En collaboration avec un designer industriel, ils ont commencé à développer des unités qui pourraient être installées dans des espaces inutilisés tels que des entrepôts vides ou d’autres bâtiments sous-utilisés qui disposaient encore de chauffage, de refroidissement et de plomberie.

Puis COVID a frappé. Les voyages se sont rapidement taris. Le démarrage risquait d’échouer.

« Nous cherchions un moyen de ne pas gaspiller le travail que nous avions effectué », a déclaré O’Leary.

Alors que COVID se déroulait, O’Leary a regardé sa ville natale de Seattle lutter pour abriter et servir le nombre rapidement croissant de personnes sans abri – y compris un membre de la famille qui avait passé du temps sans abri.

Le défi était énorme. Une étude menée par l’Université de Washington a dénombré 839 tentes utilisées comme abris dans toute la ville de Seattle en 2019. Une enquête de suivi plus étroite a révélé que le nombre de tentes avait augmenté de 53 % sur environ neuf mois se terminant à l’été 2020. pandémie, près de 23 000 personnes à Washington étaient sans abri lors d’un décompte d’une nuit en janvier 2020, selon un rapport fédéral.

O’Leary s’est demandé si ses pods d’auberge pourraient être modifiés pour servir cette population.

Lui et son designer James Lee ont donc commencé à retravailler leur produit pour baisser le prix et augmenter sa durabilité, en utilisant des panneaux en plastique PVC faciles à nettoyer et résistants aux graffitis et aux bactéries. Les unités ont un cadre en aluminium pour plus de solidité. Si un panneau est endommagé, un nouveau peut être remplacé. Les unités sont équipées de ventilateurs et de systèmes de gicleurs.

Les unités City Pod sont personnalisables et peuvent inclure un lit IKEA et un bureau intégré, ainsi qu’une tablette murale pour accéder aux soins de santé et à d’autres ressources. Les murs sont en lambris PVC, faciles à nettoyer et résistants aux bactéries. Les unités peuvent être agrandies de 50 % en ajoutant des panneaux supplémentaires. (Photo . / Lisa Stiffler)

La startup, appelée City Pods, dévoile cette semaine son prototype et le partage avec les élus, les agences gouvernementales et les organisations au service des sans-abri. Le plan est de peaufiner les unités et, espérons-le, de décrocher quelques commandes initiales.

Les unités comprennent également des tablettes Amazon Fire apposées sur un panneau pour aider les résidents à accéder à des services virtuels dans l’intimité de leur chambre, y compris des experts en santé mentale ou un soutien pour le traitement de la toxicomanie.

L’objectif, a déclaré O’Leary, est d’essayer de s’attaquer à certaines des « causes profondes de l’itinérance ».

Les unités seront construites dans l’État de Washington et le prix cible est d’environ 12 000 $ pour un module mesurant 64 pieds carrés. Un client possible est un collège communautaire de la région de Puget Sound. L’école compte quelque 150 élèves sans-abri qui luttent pour trouver un logement. Il serait prohibitif pour le collège de construire ses propres dortoirs, ce qui les laisserait envisager une alternative comme les City Pods érigés dans un Safeway vacant près du campus.

Julie Willie, directrice du développement communautaire de la ville d’Everett, a testé mercredi un module de démonstration comme une option potentielle pour sa communauté au nord de Seattle.

Elle aimait l’idée de réaffecter des bâtiments inutilisés et d’offrir aux gens un petit espace à eux pour trouver la stabilité et les services dont ils ont besoin.

« Nous devons offrir toute cette gamme de services et de possibilités de logement », a déclaré Willie.

La question est de savoir si l’option s’effacera. En plus du prix des pods, les bâtiments utilisés pour abriter les unités pourraient devoir être modernisés avec plus de salles de bains, de douches, de buanderie et d’espaces de cuisine communs, ainsi que des mises à niveau des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Pallet, basé à Everett, a également créé une solution de logement en panneaux réutilisable. Leurs unités sont moins chères que les City Pods et conviennent à une utilisation en tant qu’unités extérieures autonomes. Depuis son lancement en 2016, Pallet a fourni des logements aux populations en situation d’itinérance dans les villes du pays. Willie a déclaré que sa ville avait acheté des unités de palettes qui fonctionnent bien.

Nous devons essayer toutes les idées innovantes que nous pouvons obtenir et investir dans ce qui fonctionne.

La réponse idéale et à long terme reste de trouver un logement permanent pour les personnes, mais répondre aux besoins croissants est coûteux et lent.

Une solution locale potentielle, l’initiative Compassion Seattle, ne sera pas au scrutin de novembre après qu’un juge a décidé que la mesure visant à réviser les politiques de la ville concernant le sans-abrisme dépassait sa portée.

« Nous devons essayer toutes les idées innovantes que nous pouvons obtenir et investir dans ce qui fonctionne », a déclaré Shkëlqim Kelmendi, directeur exécutif de Housing Connector. L’association à but non lucratif basée à Seattle constitue un pont entre les organisations aidant les sans-abri à trouver un logement et les propriétaires et gestionnaires immobiliers.

Les City Pods « peuvent faire partie de la solution », a déclaré Kelmendi. « Nous n’avons tout simplement pas l’offre de logements pour héberger tout le monde sur le moment. »