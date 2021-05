La startup de Seattle, Esper, lève 30 millions de dollars pour développer la plate-forme DevOps pour les flottes d’appareils IoT

Des membres de l’équipe Esper, dont le PDG Yadhu Gopalan (au centre, en gilet). (Photo Esper)

Nouveau financement: La start-up de Seattle, Esper, a décroché un investissement de 30 millions de dollars pour alimenter sa technologie à croissance rapide qui aide les entreprises à gérer leurs appareils IoT basés sur le cloud.

Les logiciels: Fondée en 2018, Esper est une plateforme DevOps destinée aux clients qui gèrent des flottes d’appareils Android appartenant à l’entreprise. La startup de 100 personnes aide les entreprises à développer, déployer et entretenir des appareils tels que des tablettes de point de vente, des appareils de fitness connectés et des bornes de billetterie. L’idée est de renforcer le logiciel traditionnel de gestion des appareils mobiles (MDM) avec des capacités DevOps modernes.

Traction: Esper a connu une année 2020 importante alors que ses revenus ont augmenté de 70 fois, le nombre de clients a augmenté de 8 fois et le nombre d’appareils exécutant Esper a augmenté de 15 fois. Les dépenses en technologie IoT devraient passer de 749 milliards de dollars en 2020 à 1,1 billion de dollars en 2023, selon Statista, qui a noté que les dépenses avaient chuté en raison de la pandémie. Cependant, le PDG d’Esper, Yadhu Gopalan, a déclaré que la pandémie avait accéléré l’adoption de dispositifs de périphérie intelligents pour certaines industries.

Leadership: Gopalan est un vétérinaire Microsoft de 19 ans qui a dirigé le développement de Windows CE et Windows Phone. Gopalan a quitté Microsoft en 2013 pour Amazon, où il a développé une technologie back-end pour Amazon Go, FireOS et AWS avant de lancer Esper.

Le co-fondateur d’Esper, Shiv Sundar, a également travaillé chez Microsoft sur Windows Phone et est parti en 2012. Sundar a ensuite passé du temps chez Quixey, Cyanogen et Huawei, où il a dirigé la stratégie Android mondiale.

Investisseurs: Scale Venture Partners a dirigé la série B, avec la participation de Madrona Venture Group, Root Ventures, Ubiquity Ventures et Haystack. Le financement total à ce jour est de 40,6 millions de dollars.