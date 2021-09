La startup de Seattle est l’ailier de «Top Gun» de Val Kilmer car elle aide à manœuvrer une projection interactive de film

Val Kilmer et Tom Cruise dans le film “Top Gun” de 1986. (Image SparkRise)

Une startup avec une forte présence à Seattle est l’ailier de l’acteur Val Kilmer pour une célébration interactive en streaming du film à succès “Top Gun” samedi.

SparkRise, la startup qui a acquis et fusionné avec Flaggpole, Inc., basée à Seattle, en 2020, est une entreprise technologique qui crée des campagnes pour le bien social en réunissant des causes, des célébrités et des marques pour un mélange d’influenceurs, de marketing de cause et de publicité. Ryan Myers est le PDG de SparkRise, qui a des équipes de développement, juridiques et marketing à Seattle et des équipes de talent, de relations publiques et de production à Los Angeles. Il a auparavant dirigé Flaggpole pendant neuf ans.

Kilmer a joué le rôle d’Iceman aux côtés de Maverick de Tom Cruise dans le film de 1986 sur les pilotes de chasse de la Marine. L’acteur de longue date, qui a également joué dans des films tels que “The Doors”, “Tombstone” et “Heat”, est membre du conseil d’administration et investisseur de SparkRise. Et il fait l’objet d’un nouveau documentaire intitulé “Val” qui est diffusé sur Amazon Prime.

L’événement de samedi commence à 17 h HP et est présenté comme une soirée cinéma-partage et une célébration de “Top Gun”. SparkRise s’associe à Beem, une plate-forme d’hébergement d’événements virtuels, pour diffuser une soirée et une projection interactive du film depuis le studio HelMel de Kilmer à Los Angeles. La soirée mettra en vedette des célébrités notables, de la musique en direct, des invités militaires et plus encore. Kilmer, qui a survécu au cancer de la gorge, participera à une discussion virtuelle avec d’autres panélistes.

L’événement-partage est gratuit et le coût pour assister à la soirée de surveillance est de 8,95 $. Les dons pendant l’événement bénéficieront à l’USO et à la Fondation TwainMania de Kilmer.

SparkRise fonctionne en tirant parti de ses relations avec des célébrités et des organisations à but non lucratif. Les marques qui parrainent des événements sur la base du coût par clic peuvent s’appuyer sur des méthodes d’appel à l’action pour les participants, telles que le téléchargement d’un coupon ou le visionnage d’une vidéo promotionnelle de 15 secondes.

“Nous voulions remodeler radicalement le paysage de la publicité”, a déclaré Myers, ajoutant que l’événement est un “test massif” de sa technologie.

Selon SparkRise, 13 bases militaires et centres USO diffuseront en direct l’événement ainsi que plusieurs restaurants et écoles. Certains contenus préenregistrés seront diffusés en continu, notamment un « combat aérien » de pilote de chasse. Des jetons exclusifs non fongibles (NFT) sont également en cours de création.