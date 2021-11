Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, utilise un prototype de recherche de gant haptique destiné à créer un sens réaliste du toucher dans le métavers. (Méta photo)

Meta a fait une grande annonce mardi sur la façon dont il espère apporter une touche au monde virtuel grâce à l’utilisation de gants haptiques développés par Reality Labs Research de la société.

Mais la nouvelle est venue comme un revers pour une startup de Seattle qui a déclaré qu’elle était pionnière dans la technologie depuis 2012.

HaptX a travaillé sur des gants haptiques qui utilisent la technologie de rétroaction microfluidique, dans le but d’aider les entreprises clientes travaillant dans la réalité virtuelle et la robotique. Dans une déclaration à ., le fondateur et PDG de HaptX, Jake Rubin, a déclaré que les gants de Meta « semblaient être essentiellement identiques à la technologie brevetée de HaptX ».

Rubin a souligné les composants essentiels du prototype Meta, notamment un stratifié de rétroaction tactile microfluidique à base de silicone et une architecture de contrôle pneumatique.

Un prototype de recherche de gant haptique à un stade précoce de Meta’s Reality Labs Research. (Méta photo)

Dans son communiqué de presse et un article de blog plus long mardi, Meta a énuméré des exemples où son équipe poussait l’interaction homme-machine vers l’avant et « créait de nouvelles percées pour faire des gants haptiques une réalité ». Parmi ces avancées, Meta a répertorié la microfluidique et a déclaré qu’elle « développait le premier processeur microfluidique à grande vitesse au monde ».

Rubin a déclaré que HaptX accueille favorablement « l’intérêt et la concurrence dans le domaine de l’haptique microfluidique ; Cependant, la concurrence doit être équitable pour que l’industrie prospère.

Il a ajouté que la startup n’a pas eu de nouvelles de Meta mais que HaptX « serait impatient de travailler avec eux pour parvenir à un accord juste et équitable qui réponde à nos préoccupations et leur permette d’intégrer notre technologie innovante dans leurs futurs produits de consommation ».

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, a suscité une vague d’intérêt lorsqu’elle a changé de nom le mois dernier et a annoncé qu’elle se concentrait davantage sur la connexion des personnes avec les technologies de réalité virtuelle et augmentée dans le soi-disant métaverse.

Qualifiant ses gants haptiques de « confortables et personnalisables », Meta a déclaré qu’ils pouvaient reproduire une gamme de sensations dans des mondes virtuels, notamment la texture, la pression et les vibrations.

C’est un pitch similaire à la technologie que HaptX a développée. . a testé pour la première fois un prototype de gants HaptX en 2016.

Meta a déclaré qu’au cours des sept dernières années, elle avait « fabriqué de nouvelles techniques, technologies et disciplines, repoussant les limites de ce qui est possible avec la robotique douce et inventant des matériaux et des processus de fabrication entièrement nouveaux ».

Le géant de la technologie a déclaré que ses recherches n’en étaient qu’à leurs débuts, mais que l’objectif est d’associer un jour les gants à des casques de réalité virtuelle grand public pour permettre des expériences immersives telles que créer un puzzle avec un ami ou participer à un concert ou à une partie de poker. dans le métaverse.

« Nous créons presque tout sur cette discipline à partir de zéro », a déclaré Sean Keller, qui dirige la recherche sur les interactions et les intrants AR/VR chez Reality Labs Research, dans le billet de blog Meta. « Nous repoussons les limites de ce qui est possible avec la robotique douce et les systèmes de suivi instrumentés. Et nous inventons des matériaux souples et des technologies de fabrication entièrement nouveaux — c’est une rupture nette avec le passé.

Les gants HaptX DK2. (Photo HaptX)

HaptX a levé 12 millions de dollars de nouveau financement en juillet pour la poursuite du développement de ses gants HaptX DK2, qui, selon lui, déplacent physiquement et précisément la peau des mains et des doigts d’un utilisateur.

Les entreprises clientes utilisent les gants pour former leur personnel ; concevoir et tester de nouveaux véhicules ; et pour contrôler les robots à distance, entre autres cas d’utilisation.

Rubin, qui a grandi à Mercer Island, Washington, a lancé HaptX sous le nom d’AxonVR à l’âge de 22 ans. La société a levé un tour de table de 5,8 millions de dollars en 2016 et a levé 31 millions de dollars à ce jour.

Voici la déclaration complète de HaptX sur le prototype de gant microfluidique de Meta :

Au cours de la dernière décennie, HaptX a été un pionnier dans le domaine du retour haptique microfluidique. Notre technologie primée a été largement couverte par la presse populaire et technologique, et nous avons travaillé sans relâche pour développer et promouvoir les avantages uniques de la microfluidique en tant qu’approche du retour haptique haute fidélité. Grâce au dévouement de longue date de nos ingénieurs, développeurs et investisseurs, nous avons également obtenu un portefeuille de brevets de pointe pour protéger notre technologie et nos produits. En interagissant avec d’autres entreprises de l’industrie de la réalité virtuelle, nous avons toujours pensé que la coopération est primordiale pour le développement de l’industrie dans son ensemble. Au fil des ans, nous avons accueilli de nombreux ingénieurs, chercheurs et dirigeants de Meta pour faire la démonstration de notre technologie haptique révolutionnaire. Aujourd’hui, Meta a annoncé son propre prototype de gant à retour haptique microfluidique. Les composants de base de ce prototype, y compris le stratifié de rétroaction tactile microfluidique à base de silicone et l’architecture de commande pneumatique, semblent être essentiellement identiques à la technologie brevetée de HaptX. Nous accueillons l’intérêt et la concurrence dans le domaine de l’haptique microfluidique ; cependant, la concurrence doit être loyale pour que l’industrie prospère. Bien que nous n’ayons pas encore entendu parler de Meta, nous sommes impatients de travailler avec eux pour parvenir à un accord juste et équitable qui réponde à nos préoccupations et leur permet d’intégrer notre technologie innovante dans leurs futurs produits de consommation. Sincèrement, Jake Rubin Fondateur et PDG, HaptX