La startup de Seattle, RareCyte, lève 24 millions de dollars pour faire avancer une nouvelle plate-forme d’imagerie cellulaire à haute vitesse

in

Différentes cellules immunitaires imagées sur une section d’amygdale par la plateforme RareCyte Orion. Les types cellulaires distincts sont en vert, rouge et blanc, les noyaux cellulaires sont en bleu. (Image RareCyte)

La startup RareCyte, basée à Seattle, a annoncé jeudi un nouveau financement de 24 millions de dollars pour faire avancer ses applications pour l’analyse des cellules.

RareCyte vend des plateformes d’analyse de biopsie liquide et tissulaire basées sur l’imagerie qui détectent et analysent les cellules.

Les produits de la société sont principalement destinés aux chercheurs cliniques et translationnels dans les universités et les sociétés biopharmaceutiques. La société commercialise des kits de préparation d’échantillons de sang ou de tissus et des instruments de mesure optique des cellules. Leurs produits visent l’automatisation et l’échantillonnage à haut volume.

Le nouveau financement alimentera la commercialisation et le développement de sa nouvelle plate-forme d’imagerie et d’analyse cellulaire Orion, lancée l’année dernière, et permettra l’expansion de ses autres produits sur les marchés mondiaux.

L’instrument Orion image une lame de pathologie à grande vitesse, détectant divers marqueurs moléculaires sur des cellules marquées avec des sondes fluorescentes. L’instrument dispose de 21 canaux de détection, chacun capable de capter un canal fluorescent différent, permettant la détection simultanée d’un grand nombre de marqueurs.

Le système Orion peut fournir beaucoup d’informations sur un échantillon biologique en peu de temps.

« La nouvelle plate-forme de biologie spatiale Orion associée au portefeuille existant de solutions de biologie de précision RareCyte fournira de nouvelles capacités importantes aux chercheurs et aux cliniciens pour faire progresser des domaines d’application critiques tels que l’immuno-oncologie », a déclaré Robert Weisskoff dans l’intersection de l’immunologie et de la recherche sur le cancer. une déclaration. Weisskoff est partenaire de F-Prime Capital, un bailleur de fonds du nouveau financement, et a rejoint le conseil d’administration de la société.

Savoir quelles molécules immunitaires sont présentes sur les cellules et dans quelle proportion peut, par exemple, aider les chercheurs à comprendre comment le corps réagit à une tumeur. La plateforme pourrait également contribuer à faire avancer la découverte de molécules qui prédisent la progression d’une maladie telle que le cancer.

Le PDG de RareCyte, Joe Victor. (Photo des entreprises du 5 h 00)

« Dans le monde de la médecine de précision, il existe un vaste besoin non satisfait de chercheurs et de cliniciens pour sonder leurs précieux échantillons à la recherche d’informations à multiplexage élevé, mais les technologies disponibles peuvent prendre plus d’une semaine pour traiter un échantillon », a déclaré le PDG Joe Victor dans une déclaration annonçant la nouvelle plate-forme l’année dernière, “Nous pensons qu’Orion avec une capacité de balayage unique de diapositives entières à 21 canaux en quelques heures seulement aura un impact significatif dans ce domaine critique.”

RareCyte est l’une des nombreuses sociétés à se développer dans le domaine de la « biologie spatiale », alors que les progrès de l’optique, des techniques moléculaires et de l’analyse logicielle font avancer le domaine. Parmi les autres sociétés de la région, citons NanoString Technologies, basée à Seattle, qui commercialise son système de profilage spatial GeoMx Digital, qui peut analyser de nombreuses molécules dans un échantillon pour évaluer l’activité des protéines ou de l’ADN dans une cellule.

RareCyte fabrique également plusieurs produits pour les chercheurs afin de détecter et d’analyser les cellules tumorales circulantes – les cellules cancéreuses circulant dans le sang. L’analyse de ces cellules peut fournir des informations sur le développement d’une tumeur, bien que des efforts de longue date dans le domaine pour développer des diagnostics basés sur ces cellules soient toujours en cours.

RareCyte a été créée par Applied Precision en 2011, peu de temps après que General Electric ait acquis la société de la région de Seattle, spécialisée dans les plates-formes d’imagerie avancées haute résolution et super-résolution pour les échantillons biologiques. L’investissement total dans l’entreprise dépasse les 100 millions de dollars, dont 30 millions de dollars en 2017 et 22 millions de dollars en 2019.

Outre F-Prime Capital, les autres nouveaux investisseurs incluent Logos Capital, Agilent Technologies et Arboretum Ventures, qui ont mené le tour de table. Les investisseurs existants impliqués dans le nouveau financement incluent HealthQuest Capital, 5AM Ventures et le fondateur de RareCyte, Ron Seubert, qui était PDG jusqu’à ce que Victor prenne le relais en 2017.

RareCyte exploite une installation de 22 000 pieds carrés au centre-ville de Seattle.