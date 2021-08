La startup de Seattle Remitly révèle ses résultats financiers en vue de sa prochaine introduction en bourse

De gauche à droite : les co-fondateurs de Remitly Josh Hug, Matt Oppenheimer et Shivash Gulati. (Photo Remitly)

La société de transfert d’argent basée à Seattle, Remitly, a divulgué ses principaux résultats financiers lundi après-midi dans sa déclaration d’enregistrement du formulaire S-1, une étape clé pour devenir une société cotée en bourse.

Remitly a généré 257 millions de dollars de revenus et une perte nette de 32,5 millions de dollars en 2020, doublant son chiffre d’affaires annuel et réduisant ses pertes de près de moitié.

Les tendances se sont poursuivies depuis lors, la société affichant un chiffre d’affaires de 202 millions de dollars et une perte nette de 9,2 millions de dollars au cours des six premiers mois de cette année.

Remitly a annoncé pour la première fois ses plans d’introduction en bourse en juin et est devenu public à l’ancienne, en proposant une première offre publique de ses actions. De nombreuses autres sociétés qui sont devenues publiques au cours de la dernière année par le biais de fusions avec des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SAVS.

La dernière évaluation de Remitly était de 1,5 milliard de dollars en juillet lorsqu’elle a levé un tour d’investissement de 85 millions de dollars. C’est l’une des rares startups technologiques de la région de Seattle évaluées à plus d’un milliard de dollars.

Fondée en 2011, la technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières, y compris les immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent des familles dans des pays tels que les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres. Le service élimine les formulaires, codes, agents et autres frais généralement associés au processus de transfert d’argent international dominé par Western Union, MoneyGram et d’autres fournisseurs de longue date.

Remitly se classe au 10e rang des 10 applications de paiement peer-to-peer les plus téléchargées dans le monde, selon eMarketer.

Remitly est en concurrence avec un certain nombre d’autres sociétés de transfert d’argent transfrontalier, dont Wise (anciennement TransferWise), qui était évaluée à 11 milliards de dollars après son introduction en bourse via une cotation directe en juillet, et Zepz (anciennement WorldRemit), qui a levé 292 millions de dollars dans une série E financement la semaine dernière.

L’intérêt des investisseurs pour ces entreprises reflète l’opportunité de croissance des envois de fonds numériques. Remitly a déclaré que le marché des transferts d’argent dans le monde était estimé à 1 500 milliards de dollars l’année dernière, avec une croissance de 4 % chaque année. Il a déclaré que ses activités et le secteur des services financiers numériques dans son ensemble se sont accélérés à la suite de la pandémie.

Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer, a aidé à trouver l’idée de Remitly tout en travaillant pour la Barclays Bank au Kenya. Il a fondé la société en 2011 avec Josh Hug et Shivaas Gulati ; le nom d’origine de la startup était Beamit Mobile.

Le plus grand actionnaire de la société est PayU de Prosus avec une participation de 23,9%, suivi par Stripes (12,1%) et Threshold Ventures (9,4%). La société de la région de Seattle Trilogy Equity Partners détient une part de 6,2 %. Oppenheimer détient 4,8% du capital, tandis que Hug en détient 3,1%.

Remitly, classé n ° 3 sur la liste . 200 des meilleures startups technologiques du nord-ouest du Pacifique, compte environ 1 600 employés dans son siège de Seattle et six autres bureaux à Spokane, Washington, Londres, Cork, Cracovie, Manille et Managua.

Plus tôt ce mois-ci, la société a signé un accord avec le Los Angeles Football Club, devenant ainsi le partenaire mondial exclusif de transfert d’argent de l’équipe MLS.

Parmi les autres sociétés de l’État de Washington à entrer en bourse cette année, citons Eliem Therapeutics; absci; Icosavax ; Sana Biotechnology, Impel Neuropharma; et Paiementus. Nautilus Biotechnology et Rover sont devenus publics via des accords SPAC.

