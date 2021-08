La startup de Seattle Tignis lève 1 million de dollars pour accélérer la sortie d’outils de haute technologie pour les fabricants

John Herlocker, PDG de Tignis, présente la startup lors du concours «Elevator Pitch» de . en 2019. (. File Photo / Dan DeLong)

Tignis, la startup de Seattle qui déploie l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour aider les fabricants, les entreprises de services publics et les bâtiments intelligents à surveiller et à améliorer leurs opérations, a pris un investissement de 1 million de dollars de BMNT.

Tignis a également achevé le programme d’accélérateur d’entreprise H4XLabs géré par BMNT, a annoncé la société jeudi, et elle lance son premier produit commercial.

La suite de produits PAICe utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour accélérer la capacité à créer, valider et déployer des solutions compatibles avec l’apprentissage automatique dans les secteurs de la fabrication et des procédés, a déclaré Tignis dans un communiqué de presse. L’accent initial sera mis sur la fabrication de semi-conducteurs, le traitement du pétrole et du gaz et l’énergie.

PRÉCÉDEMMENT: Une startup de Seattle dirigée par d’anciens dirigeants de VMware lève 4,7 millions de dollars pour un service d’apprentissage automatique dans une boîte

« L’investissement de BMNT a été un énorme vote de confiance dans la technologie et l’équipe de Tignis, et cela, avec le soutien de l’accélérateur d’entreprise de BMNT, nous a permis de commercialiser plus rapidement des capacités d’IA plus puissantes pour les clients industriels et de fabrication », co-fondateur et PDG Jon Herlocker dit dans un communiqué.

Herlocker a cofondé Tignis en 2017 après avoir quitté la société de logiciels de virtualisation VMware, où il était vice-président et directeur technique de l’unité commerciale de gestion du cloud de l’entreprise. Le co-fondateur et directeur de l’exploitation Matt McLaughlin était le directeur de l’ingénierie de VMware.

Tignis, qui compte désormais 20 employés, a levé 7,4 millions de dollars en financement providentiel et de démarrage depuis sa fondation.

La startup a participé à l’épisode 4 de la deuxième saison du concours de concept d’entreprise «Elevator Pitch» de . contre Syndio Solutions et AdaptiLab, mais n’a pas atteint la finale du . Summit de cette année-là.