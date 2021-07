La startup de Seattle Truveta lève 95 millions de dollars pour une vision ambitieuse visant à agréger les données de tous les systèmes de santé

Les partenaires de santé de Truveta. (Images Truveta)

La société de données de santé Truveta, basée à Seattle, a annoncé aujourd’hui un nouveau financement de 95 millions de dollars et l’ajout de trois nouveaux systèmes de santé participants, portant son total à 17.

Truveta a lancé l’année dernière une mission ambitieuse consistant à agréger les données des dossiers médicaux de ses institutions partenaires afin de lier les traitements aux résultats et à la santé sous-jacente. Les 17 partenaires ont financé le cycle de série A en montants à peu près égaux, reflétant la propriété et la gouvernance partagées de l’entreprise.

Truveta est sorti du mode furtif à l’automne et l’entreprise a gagné du terrain avec la pandémie de COVID-19, a déclaré le PDG Terry Myerson, un ancien cadre de Microsoft qui dirigeait le groupe Windows et appareils de l’entreprise. La consolidation des données des institutions partenaires pourrait accélérer les réponses aux questions clés, telles que les traitements les plus efficaces et les groupes de population les plus à risque et pourquoi, a-t-il déclaré dans une interview avec ..

Les clients potentiels comprennent des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et d’autres chercheurs externes intéressés à interroger les données. L’objectif ultime, a déclaré Myerson, est d’apprendre quelles interventions de santé fonctionnent le mieux et d’améliorer les soins aux patients.

“Les sciences de la vie et la biotechnologie ont un besoin énorme de ces données pour la recherche sur l’innocuité et l’efficacité ou la recherche sur les médicaments hors AMM, et pour comprendre les besoins non satisfaits du marché”, a déclaré Myerson, qui a quitté Microsoft en 2018 après 21 ans de carrière au Seattle géant de la technologie de la région.

Le PDG de Truveta, Terry Myerson.

Avec les nouveaux partenaires, Truveta a accès à des dossiers médicaux représentant plus de 15 % des soins aux patients américains dans 40 États, selon un communiqué de presse ; l’entreprise aura également accès aux données des réclamations d’assurance. “C’est une énorme quantité de données”, a déclaré Myerson.

Les 17 systèmes de santé comprennent également Providence, le plus grand système de santé basé dans l’État de Washington, impliqué dans la création de l’entreprise. Les nouveaux partenaires – Baylor Scott & White Health, MedStar Health et Texas Health Resources – sont originaires de la région de Washington, DC, ainsi que d’une grande partie du Texas.

Les nouveaux partenaires ajouteront à la diversité de l’ensemble de données de l’entreprise, rassemblant de grandes populations noires et hispaniques. Et cela aidera à générer des résultats qui reflètent un large échantillon des États-Unis, a déclaré Myerson. À cette diversité s’ajoute CommonSpirit Health, qui compte une forte proportion de patients Medicare et Medicaid.

Myerson souligne que les données ne seront pas utilisées à des fins de vente ou de marketing, comme c’est le cas avec les entreprises qui commercialisent des données de réclamations d’assurance pour vendre des médicaments ou des appareils. Et il anonymisera les données, garantissant l’anonymat du patient, conformément aux directives émises par le gouvernement américain dans le cadre de la règle de confidentialité de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), selon un porte-parole.

D’autres sociétés dans le domaine comprennent des fournisseurs de soins de santé électroniques tels que Allscripts et Datavant, qui ont récemment fusionné avec la société de dossiers médicaux Ciox Health. Récemment, plusieurs agrégateurs de données sur la santé ont formé un consortium industriel pour favoriser l’incorporation des données des dossiers médicaux dans les décisions réglementaires, augmentant ainsi les données des essais cliniques.

En outre, des efforts similaires sont en cours dans les systèmes de santé individuels, comme à l’Université Duke et Partners Healthcare à Boston.

Truveta se distingue par l’adhésion de plusieurs membres du secteur de la santé et leur étroite coordination, a déclaré Myerson. Les dirigeants des systèmes de santé ont des sièges votants au conseil d’administration. Truveta puise également dans un immense ensemble de données, a noté Myerson.

Les 17 systèmes de santé de Truveta s’étendent sur 40 États.

En raison de leur taille et de leur diversité, les données de Truveta peuvent également avoir un avantage dans la prise en compte des biais dans les soins médicaux, tels que différents groupes raciaux, ethniques ou de genre recevant des recommandations médicales différentes en raison des biais des cliniciens. De tels problèmes affectent des ensembles de données similaires, a déclaré Tyler McCormick, professeur agrégé au Département de statistique et de sociologie de l’Université de Washington. “Nous voulons être transparents vis-à-vis de tous ces facteurs socio-économiques”, a déclaré Myerson.

L’harmonisation des données de santé entre plusieurs partenaires, chacun avec son propre système de dossiers de santé électroniques, et leur agrégation de manière utilisable est “un défi majeur”, a déclaré McCormick, qui a effectué des recherches dans le cadre d’un effort à but non lucratif pour agréger les données sur les réclamations, l’Observational Health Data. Programme de sciences et d’informatique et n’a pas de relation financière avec Truveta ou une entreprise similaire.

McCormick aime l’approche de Truveta consistant à s’engager étroitement avec les systèmes de santé : « impliquer les prestataires et les réseaux de prestataires semble essentiel », a-t-il déclaré.

Truveta est passé de moins de 20 employés en octobre à environ 100 maintenant. Et tandis qu’un tiers ont une formation dans des domaines comme la médecine ou l’épidémiologie, environ les deux tiers ont une formation en informatique ou en logiciel, ce que Myerson appelle «une profondeur technique approfondie».

“Nous avons besoin d’ingénieurs en apprentissage automatique, d’informaticiens cliniques et d’ingénieurs de données plus incroyables qui peuvent vraiment aider à rassembler cette plate-forme de données sans précédent”, a-t-il déclaré. Le nouveau financement permettra à Truveta d’augmenter le recrutement et d’accélérer l’utilisation des données, a déclaré Myerson, qui a également investi dans l’entreprise.

Myerson a quitté Microsoft en mars 2018, et plus tard cette année-là, il a assumé un double rôle dans le monde du capital-risque et de l’investissement, rejoignant Madrona Venture Group en tant que partenaire de capital-risque et The Carlyle Group en tant que cadre opérationnel. Il conserve son poste chez Carlyle et est passé au poste de directeur stratégique chez Madrona. Myerson est également copropriétaire du Seattle Sounders FC.

Les chercheurs au sein des systèmes de santé commencent tout juste à interroger les ensembles de données Truveta, et il prévoit que les données seront prêtes pour une utilisation plus large, en dehors de ses partenaires, d’ici la fin de l’année. D’autres sociétés pourraient s’appuyer sur la plate-forme de Truveta pour trouver des informations sur les soins aux patients et développer une aide à la décision clinique, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous allons découvrir des choses incroyables qui auront un impact sur la qualité des soins dans ce pays dans un an à peine”, a déclaré Myerson. « Dans cinq ans. J’aimerais aider les familles et les consommateurs à prendre de meilleures décisions concernant leurs soins. À l’avenir, les individus pourraient potentiellement accéder aux données Truveta pour comparer les dispositifs et les interventions médicales et leurs résultats, par exemple la vis à utiliser pour la chirurgie du genou, suggère Myerson.

Myerson a déclaré que la société prévoyait également de publier des informations techniques plus détaillées sur son approche plus tard dans l’année.

« Nous avons cette très grande vision de sauver des vies grâce aux données », a-t-il déclaré. «Cela implique fondamentalement que les données vont être utilisées pour avoir un impact sur les décisions qui sont prises, que ce soit au niveau de la santé publique ou dans un cadre de soins cliniques. C’est la vision.