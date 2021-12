La startup de Seattle VR Rec Room lève 145 millions de dollars et atteint une valorisation de 3,5 milliards de dollars

(Image de la salle d’enregistrement)

Rec Room, le studio de développement basé à Seattle à l’origine de l’application de réalité virtuelle à croissance rapide Rec Room, a levé 145 millions de dollars de nouveaux financements, portant sa valorisation actuelle à 3,5 milliards de dollars.

Il s’agit du deuxième tour de financement de Rec Room en 2021, après une augmentation de 100 millions de dollars en mars qui a officiellement catapulté l’entreprise au statut de «licorne» en tant que startup privée évaluée à plus d’un milliard de dollars. Rec Room est la première startup axée sur la réalité virtuelle à atteindre le niveau de la licorne.

Son application phare éponyme est disponible sur plusieurs plates-formes aux formats 2D et VR, y compris PC, Oculus, appareils mobiles, Xbox et, depuis le 16 décembre, la PlayStation 5. Rec Room est une application gratuite décrite comme un » communauté en ligne universellement accessible », où les utilisateurs créent un avatar virtuel de dessin animé pour participer à une variété d’activités, dont beaucoup ont été conçues par la communauté de l’application.

Alors que Rec Room est disponible depuis 2016, date de son arrivée sur Steam, sa communauté a considérablement augmenté au cours de 2020. Pendant la quarantaine COVID-19, les utilisateurs se sont tournés vers Rec Room pour simuler des activités en personne, y compris des cours, des anniversaires fêtes, happy hours et thérapies individuelles. En septembre 2020, la base d’utilisateurs de Rec Room avait triplé.

« Je pense que c’est dans la nature des applications sociales d’avoir un effet aggravant », a déclaré Cameron Brown, directeur de la création chez Rec Room. « Plus il y a de gens qui jouent, plus il y a de gens avec qui jouer. Cela signifie que Rec Room devient plus invitant à mesure qu’il évolue, donc je pense que nous avons cela pour nous.

Le métaverse est là depuis 2016, et il n’a ni bras ni jambes. (Image de la salle d’enregistrement)

L’élan de Rec Room s’est poursuivi tout au long de cette année. Il a fait ses débuts sur les appareils Android en septembre, aux côtés d’un nouveau jeu de course à sept joueurs appelé Rec Rally qui peut être joué dans l’application. Le studio est passé de moins de 45 employés à près de 200, et a signalé une augmentation de 450% du nombre d’utilisateurs mensuels de Rec Room d’une année sur l’autre en novembre. Son nombre total de joueurs dépasse désormais les 37 millions.

À la fin de 2021, l’un des plus gros points à retenir de Rec Room est qu’il est bien en avance sur la courbe du métaverse; toutes les choses passionnantes que Meta ou Microsoft ont promises pour le métaverse sont des choses qui se produisent déjà dans une certaine mesure dans Rec Room.

Brown a déclaré que la startup se concentre sur « un métaverse alimenté par les gens ».

« Quand on me pose des questions sur notre vision du métavers », a déclaré Brown, « ma réponse est fondée sur les gens et sur les choses qu’ils veulent et doivent faire chaque jour. La technologie est fascinante, bien sûr, mais en fin de compte, les personnes dans le monde virtuel sont vraiment ce qui le fait fonctionner, et sont l’aspect le plus intéressant et le plus significatif. »

Les plans futurs pour l’expansion continue de Rec Room incluent des investissements supplémentaires dans sa communauté de créateurs. Une grande partie de Rec Room a été créée par ses utilisateurs, y compris de nouvelles tenues, activités et décorations pour les quartiers privés d’un utilisateur.

Certains de ces utilisateurs gagnent déjà ce que Brown décrit comme « de l’argent réel » avec leurs créations dans le jeu, car d’autres utilisateurs sont prêts à payer pour le privilège de les utiliser, et Rec Room espère étendre cela dans une mesure où quelqu’un pourrait théoriquement gagnez votre vie grâce à l’artisanat virtuel au sein de Rec Room.