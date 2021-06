La startup de technologie d’identité de Vancouver Trulioo, un concurrent d’Auth0, lève 394 millions de dollars pour une valorisation de 1,75 milliard de dollars

La startup Trulioo, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a levé 394 millions de dollars pour une valorisation de 1,75 milliard de dollars pour son service de technologie d’identification. La société de 11 ans aide les banques, les prestataires de services financiers, les marchés en ligne et autres à vérifier l’identité de leurs clients, en utilisant des centaines de sources de données qui couvrent 5 milliards de personnes et 330 millions d’entreprises. Les co-fondateurs Stephen Ufford et Tanis Jorge ont lancé Trulioo en 2011 après avoir vendu trois startups d’information de crédit. Ufford a été remplacé par Steve Munford l’an dernier. Trulioo est similaire à Auth0, la startup de la région de Seattle qui construit également une technologie d’identité et a été acquise par Okta pour 6,5 milliards de dollars plus tôt cette année.