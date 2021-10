La startup d’entretiens techniques Karat atteint une valorisation de 1,1 milliard de dollars alors qu’une autre licorne émerge à Seattle

Les co-fondateurs de Karat Mo Bhende (à gauche) et Jeff Spector. (Photos de carats)

Les nouvelles: Karat, une startup basée à Seattle qui aide les entreprises à mener des entretiens techniques, a levé 110 millions de dollars de série C pour une valorisation de 1,1 milliard de dollars. C’est la dernière entreprise technologique de Seattle cette année à atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars, ou le statut de «licorne», après Amperity, Highspot, Zenoti, Outreach et Rec Room.

La technique : La startup utilise un réseau d’intervieweurs approuvés qui mènent les entretiens par vidéoconférence, en utilisant un format de question et une rubrique de notation basés sur les recherches et les analyses effectuées par Karat. Les entreprises reçoivent des commentaires sur les candidats les plus qualifiés, sur la base de la diligence de Karat, ainsi que des informations sur leur processus d’embauche. L’idée est d’aider les entreprises à présélectionner davantage de candidats tout en libérant leurs propres employés des responsabilités d’entretien, au milieu d’une bataille continue pour les talents technologiques.

Les métriques : Karat fait plus que doubler ses revenus et le nombre de clients d’une année à l’autre. Il compte huit entreprises qui dépensent plus d’un million de dollars par an. La startup a la capacité de mener 50 000 heures d’entretien par mois. Il gagne de l’argent sur les abonnements et sur la consommation totale.

Les clients: Le logiciel de Karat est utilisé non seulement par des entreprises technologiques telles que Compass, Intuit et Indeed, mais également par d’autres, notamment Ford, American Express et Bank of America, qui ont besoin d’aide pour interviewer des ingénieurs.

Les personnes: Karat est dirigé par Mo Bhende, ancien directeur de Xbox chez Microsoft, et co-fondateur Jeff Spector, qui était auparavant chef de cabinet de Melinda Gates à la Fondation Bill & Melinda Gates. L’entreprise compte près de 200 employés.

Les bailleurs de fonds : Tiger Global a dirigé le tour, ainsi que le tour de la série B en 2019. La société a soutenu d’autres sociétés liées au recrutement telles que LinkedIn et Workday. Norwest Venture Partners, 8VC, Exor, Base Partners et Sempervirens Fund ont également investi dans la série C.

La prise : Karat surfe sur plusieurs vents arrière, dont certains entraînés par la pandémie :

Le passage au travail à distance – les entreprises embauchent dans plus d’endroits, au-delà de leurs bureaux physiques. L’accélération de la transformation numérique – « chaque entreprise embauche des ingénieurs en logiciel », a noté Bhende. L’attention accrue portée à la diversité lors de l’embauche – Karat dit que cela supprime les biais des entretiens, par exemple. La « grande démission » – plus de personnes que jamais quittent leur emploi. Cela signifie que les entreprises doivent remplacer davantage de rôles. Et ils ne veulent pas que leurs employés actuels passent du temps à interviewer, a déclaré Bhende. « La plupart des gens ne sont pas promus ou récompensés par leurs prouesses lors des entretiens », a-t-il déclaré.

Une autre tendance qui devrait contribuer à alimenter la croissance : l’emploi de développeurs de logiciels, d’analystes d’assurance qualité et de testeurs devrait augmenter de 22 % de 2020 à 2030, « beaucoup plus rapidement que la moyenne de toutes les professions », selon le Bureau of Labor Statistics.

Karat dit que son modèle est également meilleur pour les candidats à l’emploi. Il leur permet d’être interviewé le week-end, par exemple, et propose une fonctionnalité de « refaire » qui donne aux candidats une seconde chance : 20 % l’utilisent.

Et pour les intervieweurs, qui sont des sous-traitants, les concerts peuvent être lucratifs. Certains gagnent plus de 250 000 $ par an en réalisant des interviews sur Karat.

Karat reste concentré sur les entretiens techniques, mais il pourrait facilement reproduire son système pour d’autres types de rôles. Bhende a déclaré qu’il travaillait sur des produits supplémentaires qui « suivent l’ensemble du cycle de vie des ingénieurs », ce qui inclut la façon dont ils trouvent un emploi et évoluent dans leur travail.

Plusieurs autres entreprises du secteur de l’acquisition et du recrutement de talents ont récemment levé des fonds, notamment les startups de la région de Seattle SeekOut, Textio et Humanly.

La citation: « Tout comme Amazon Web Services a bouleversé les centres de données privés, nous faisons la même chose pour les entretiens à faire soi-même », a déclaré Bhende, notant comment AWS a permis aux entreprises de louer des capacités de calcul plutôt que de créer les leurs. Il a ajouté : « Pour nous, chaque processus de vente consiste à construire contre acheter. Ce n’est pas si différent qu’il y a huit ans, lorsque les gens pensaient probablement à « quelle part de ma charge de travail dois-je donner à Azure ou à AWS par rapport à le faire moi-même ? » Cela a évidemment changé au fil des ans.