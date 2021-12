La startup d’identité numérique Evernym vend à Avast et cherche à faire confiance à un Internet décentralisé

Il y a beaucoup de bavardages ces jours-ci sur Web3, une version décentralisée d’Internet qui fonctionne en dehors des limites et des emprises des géants des médias sociaux et de la technologie. Le mouvement crée une énorme cascade de dollars de capital-risque, et maintenant Evernym, basée à Seattle – une startup de 8 ans avec des racines à Salt Lake City – profite de la vague d’activité en vendant à la société de logiciels de cybersécurité et antivirus Avast. .

« Avec la technologie sous-jacente d’Evernym et l’expertise approfondie que l’équipe apporte à Avast, nous pouvons accélérer notre mission de réinventer la façon dont la confiance est établie en ligne grâce à des solutions d’identité décentralisées », a écrit Avast dans un article de blog annonçant l’accord.

Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées et la société a refusé de divulguer l’évaluation ou les chiffres de revenus. Evernym a déménagé son siège à Seattle au début de la pandémie, lorsqu’il est passé à une approche à distance d’abord. La majorité de la haute direction de l’entreprise réside dans la région de Seattle, y compris le PDG de l’entreprise, le directeur de la fiducie et le vice-président des revenus.

Evernym se décrit comme un leader en « identité souveraine ». L’entreprise de 30 personnes a travaillé à la création d’identifiants décentralisés pour des projets et des efforts open source tels que le Travel Pass de l’International Air Transport Association. Ce laissez-passer est un identifiant numérique qui permet aux compagnies aériennes et aux gouvernements de vérifier les documents de voyage et de santé, y compris les résultats des tests COVID-19.

La startup a également participé à des projets tels que la Trust Over IP Foundation, la Decentralized Identity Foundation et le Good Health Pass Collaborative.

Dans un article de blog annonçant l’accord, le PDG d’Evernym, Steve Havas, a déclaré que la mission de l’entreprise consistant à « apporter plus d’humanité à nos interactions numériques semble plus importante que jamais ».

« Il ne se passe pas un mois sans qu’il y ait des nouvelles d’un piratage ou d’une violation majeure ou d’une autre histoire sur des géants des médias sociaux qui abusent de leur position de confiance », écrit Havas, ancien directeur de Starbucks et de Bank of America.

Evernym a levé un financement de 8 millions de dollars en 2019, avec des bailleurs de fonds tels que Barclays Ventures et Medici Ventures. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle travaillait avec ATB Financial, Barclaycard, Deutsche Telekom, Novartis, CULedger, Irish Life, Telus et le département américain de la Sécurité intérieure. Le soutien total s’élève à 18 millions de dollars.

Et Evernym n’est pas la seule startup axée sur l’identité à faire des vagues dans la région de Seattle. Plus tôt cette année, la startup de technologie d’identité Auth0 a été vendue à Okta pour 6,5 milliards de dollars.

Le directeur du marketing d’Evernym, Alex Andrade-Walz, a déclaré qu’ils connaissent très bien Auth0, contrastant l’approche d’Evernym avec l’accent mis par Auth0 sur l’authentification et les connexions.

« Notre technologie permet le partage sécurisé et privé de tout type de données », a déclaré Andrade-Walz dans un e-mail à .. « Cela pourrait être un identifiant de connexion, mais cela pourrait aussi être un dossier de vaccination, un diplôme, une réservation d’hôtel, un permis de conduire, etc. Nous rendons les données numériques aussi portables et aussi fiables que les cartes d’identité en plastique que nous utilisons dans le monde physique. «

Avast, basée à Prague, a également fait l’acquisition de la start-up de Seattle Tenta en 2019.