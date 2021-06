La startup d’immunothérapie Umoja décroche 210 millions de dollars, moins d’un an après avoir levé 53 millions de dollars

Andy Scharenberg, PDG d’Umoja Biopharma. (Photo Umoja)

Nouveau financement : Sept mois seulement après avoir annoncé un tour de série A de 53 millions de dollars, Umoja Biopharma a levé 210 millions de dollars supplémentaires dans un tour de série B. La société développe des traitements d’immunothérapie pour les tumeurs du sang et des organes chez les patients adultes et pédiatriques.

Umoja a été lancé en 2019 et s’efforce de commercialiser la technologie développée au Seattle Children’s Research Institute et à l’Université Purdue. Le siège social de la société est à Seattle, et elle possède un site d’opérations de fabrication à Boulder, Colorado. Le nom vient d’un mot swahili pour unité.

La science: Umoja développe une technologie à plusieurs volets qui exploite la réponse immunitaire d’un patient pour attaquer les cellules cancéreuses. La société soutient que son approche, qui génère des cellules T combattant le cancer in vivo, ou dans le corps d’une personne, présente des avantages par rapport aux traitements développés in vitro. La stratégie utilise également un système de marquage des cellules cancéreuses.

Le nouveau financement aidera à développer des traitements pour les essais cliniques. Cela comprend deux programmes, l’un utilisant la technologie de marquage des tumeurs pour ce qu’on appelle les tumeurs solides exprimant les récepteurs du folate, et un autre traitement des cancers hématologiques.

Co-fondateurs : L’équipe d’Umoja comprend une liste de chercheurs et de cadres expérimentés en biotechnologie.

Le PDG, le Dr Andy Scharenberg, a précédemment cofondé Pregenen et Generation Bio, et est professeur de pédiatrie et d’immunologie à l’Université de Washington. Scharenberg est également chercheur principal à l’hôpital pour enfants de Seattle. Le Dr Michael Jensen, coprésident du conseil consultatif scientifique d’Umoja, est vice-président de Seattle Children’s Therapeutics, un nouvel effort du Seattle Children’s Hospital pour étendre ses efforts de recherche existants.

Philip Low, coprésident du conseil consultatif scientifique d’Umoja, est professeur à Purdue et a précédemment cofondé MorphImmune, Eradivir, Endocyte et d’autres sociétés. Le directeur de la technologie Ryan Crisman est un vétéran de ZymoGenetics, Juno Therapeutics et Gates Biomanufacturing Facility.

Financement: Le cycle a été co-dirigé par SoftBank Vision Fund 2 et Cormorant Asset Management. Parmi les nouveaux investisseurs figuraient RTW Investments, LP, Temasek, Presight Capital, Caas Capital et SVB Leerink. Les fonds provenaient également d’investisseurs existants : MPM Capital, DCVC Bio, Qiming Venture Partners USA, Casdin Capital, The Emerson Collective et Alexandria Venture Investments.