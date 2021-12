La startup Edtech Bamboo Learning lève des fonds auprès d’anciens vice-présidents d’Amazon et du nouveau « Day One Syndicate »

Le PDG de Bamboo Learning, Ian Freed. (Photo d’apprentissage en bambou)

Les nouvelles: Bamboo Learning, qui crée des applications pour aider les enfants à apprendre les mathématiques et la lecture, a lancé sa première application iOS et a levé plus d’argent.

L’essentiel: Selon Bamboo, il s’agit de la première application d’apprentissage K-5 disponible pour iPad et iPhone qui combine la reconnaissance vocale et le toucher. L’application iOS est axée sur la compréhension de la lecture et est gratuite, avec une mise à niveau d’abonnement de 3,99 $/mois pour accéder à plus de contenu. L’entreprise de 5 personnes proposait auparavant des applications vocales pour les appareils Alexa d’Amazon.

Les fondateurs: Bamboo est dirigé par le PDG Ian Freed, un ancien conseiller technologique du PDG d’Amazon Jeff Bezos qui a passé plus de 12 ans chez Amazon et auparavant sept ans chez RealNetworks. Il a cofondé Bamboo avec Irina Fine, une vétérinaire du secteur de l’éducation.

Les investisseurs : Bamboo a levé des fonds supplémentaires auprès de sociétés de capital-risque et d’anciens dirigeants d’Amazon. Il a également décroché de l’argent du Day One Syndicate, qui vise à investir dans des startups dirigées par des personnes ayant travaillé chez Amazon. Le syndicat a été lancé en juin et comprend près de 300 investisseurs en démarrage qui ont collectivement investi plus de 400 000 $. Le financement total à ce jour pour Bamboo est au nord de 2 millions de dollars.

Dernier mot: Edtech a été un secteur chaud au milieu de la pandémie et du passage à l’apprentissage à distance, avec des montants record de financement à la fois en 2020 et 2021. Le bambou surfe sur cette vague et son expansion vers l’iPhone et l’iPad devrait alimenter la croissance. Freed a également déclaré que la société était en pourparlers avec les districts et les écoles sur l’utilisation de Bamboo avec leurs élèves.