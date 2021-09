La startup Edtech Clever Harvey obtient un financement de 1,5 million de dollars en pré-série A

Clever Harvey propose également des programmes certifiés par l’industrie en association avec plusieurs marques

La startup Edtech Clever Harvey a levé 1,5 million de dollars lors de son tour de table de pré-série A. Le tour a été mené par TechNova Ventures avec Tom Varkey et Multiply Ventures. Education Catalyst Fund, un investisseur existant, a également participé à la ronde. Avec les nouveaux capitaux, la société prévoit d’élargir son portefeuille de produits, en intégrant des talents clés. Il prévoit également de renforcer sa portée marketing et de créer des canaux de distribution en Inde et au-delà. « Nous facilitons la « découverte de carrière » en offrant aux adolescents une exposition« dans les coulisses »de divers rôles dans l’industrie grâce à des programmes de cohorte courts, immersifs et amusants», a déclaré Sriram Subramanian, fondateur et PDG de Clever Harvey.

«Les étudiants se rencontrent en ligne en petits groupes de dix, avec une interaction ciblée avec l’enseignant ou l’animateur et collaborent avec des pairs de tout le pays pour résoudre des études de cas en direct. Nos programmes aident les adolescents à faire des choix académiques et professionnels qui correspondent mieux à leurs intérêts et à leur passion », a ajouté Subramanian.

La plate-forme s’adresse aux étudiants de 14 à 18 ans. Ses offres comprennent des études de cas organisées dans les domaines de la stratégie commerciale, du marketing, de la technologie, de l’analyse de données, de la conception UX et des médias sociaux. Clever Harvey propose également des programmes certifiés par l’industrie en association avec plusieurs marques. Les programmes comprennent « JuniorMBA Marketing » en collaboration avec PUMA, « JuniorMBA Strategy » avec Samsonite et « JuniorMBA Technology » avec Infinity Cars. En outre, il prévoit également d’introduire un plus large éventail de matières de MBA junior et de programmes en partenariat avec l’industrie au cours des six prochains mois.

«Nous sommes ravis de nous associer à Clever Harvey car ils offrent une proposition vraiment unique dans l’écosystème edtech. Ils puisent dans un océan bleu avec des produits de haute qualité, différenciés et à valeur ajoutée. Les programmes Junior MBA ont reçu un accueil formidable et nous sommes très optimistes quant à la croissance future », a déclaré Sheena Parikh, fondatrice de TechNova Ventures et co-directrice générale de TechNova Group.

Selon Raveen Sastry, fondateur de Multiply Ventures, la numérisation et les nouvelles technologies créent de nouvelles opportunités et de nouveaux cheminements de carrière. Comme la vision de Clever Harvey est de combler le fossé entre les universitaires et le monde réel, ses programmes aident les étudiants à développer des compétences essentielles telles que la pensée critique, la prise de décision, la planification et l’esprit d’entreprise, a noté Sastry. Par conséquent, cette vision a bien résonné avec la thèse edtech de leur fonds, a ajouté Sastry.

