La startup iFoodDS de Seattle lève 15 millions de dollars pour une technologie de surveillance de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Diane Wetherington, fondatrice et présidente exécutive d’iFoodDS. (Photo iFoodDS)

Nouveau financement: La start-up de Seattle iFoodDS a levé un tour de série A de 15 millions de dollars dirigé par Insight Partners.

La technologie: La startup de 8 ans vend des logiciels à des entreprises de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui utilisent iFoodDS pour suivre les aliments frais en temps réel lorsqu’ils passent de la ferme au client. Les agriculteurs, les distributeurs, les épiceries et plus encore utilisent iFoodDS pour la traçabilité, la sécurité et le contrôle de la qualité. L’idée est d’éviter le gaspillage alimentaire et d’améliorer l’efficacité.

Le leadership: Diane Wetherington a fondé iFoodDS (anciennement iDecisionSciences) en 2013 après l’avoir fait sortir d’une entreprise de conseil en industrie des produits qu’elle a créée. Wetherington a précédemment travaillé chez AT&T et Mastercard. Scott Mathews, PDG de la société, était auparavant directeur des ventes chez le géant automobile CDK Global.

L’entreprise a doublé ses effectifs au cours de l’année écoulée; il compte moins de 50 employés.