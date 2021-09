La startup RH de Seattle, Humanly, décroche 4,2 millions de dollars pour aider les entreprises à automatiser certaines parties du processus d’entretien

(Photo humaine)

Humanly a levé plus d’argent pour alimenter la croissance de son logiciel RH qui aide les entreprises à sélectionner les candidats, à planifier des entretiens, à automatiser la communication initiale, à effectuer des vérifications de références, etc.

La société a décroché 4,3 millions de dollars dans un tour dirigé par Zeal Capital Partners, avec la participation de Spark Growth Ventures, Basecamp Fund, Moneta Ventures et un groupe d’investisseurs providentiels comprenant le fondateur de Payscale Joe Giordano et le fondateur d’Aditi Consulting Pradeep Singh. Le financement total à ce jour est de 5,3 millions de dollars.

Humanly a vu ses revenus augmenter six fois au cours de la dernière année. Il profite des vents favorables des entreprises qui repensent leurs stratégies d’acquisition de talents au milieu du passage au travail à distance provoqué par la pandémie et de l’attention croissante portée à la diversité, a déclaré le PDG et cofondateur Prem Kumar, un ancien employé de Microsoft et Tinypulse qui a aidé à lancer la startup en août. 2018 avec Andrew Gardner et Bryan Lepich.

La technologie de Humanly vise à réduire le temps nécessaire pour trouver des talents et à offrir une meilleure expérience aux nouveaux employés potentiels. Le logiciel utilise un profilage progressif, similaire à un outil de marketing, comme moyen de comprendre rapidement l’intention et les antécédents d’un candidat. Pour les entreprises qui reçoivent des milliers de candidatures par semaine, Humanly leur donne un moyen d’élargir leur réseau et de filtrer les personnes à grande échelle.

Une fois qu’une entreprise s’engage avec un candidat, Humanly automatise les conversations répétitives au « sommet de l’entonnoir » avant qu’un humain n’intervienne pour terminer le processus d’embauche.

“Nous remplaçons le temps qu’un coordinateur du recrutement passerait à faire des centaines de ces écrans de téléphone, et à le faire beaucoup plus rapidement”, a déclaré Kumar. « Et puis nous aidons l’humain à être meilleur à l’étape suivante. »

De gauche à droite : les co-fondateurs de Humanly Bryan Lepich, Prem Kumar et Andrew Gardner. (Photo humaine)

La technologie peut aider à éliminer les préjugés en masquant le nom, le sexe, les années d’expérience, etc. d’un candidat. Il analyse également la manière dont les entreprises interagissent avec les différents candidats. Par exemple, l’entreprise a récemment aidé un client à identifier que les candidats masculins juniors disposaient de sept minutes de temps de parole supplémentaires par rapport aux candidates juniors.

“Rendons ces conversations plus équitables”, a déclaré Kumar.

Kumar a déclaré que la société se concentrait sur la construction de l’IA d’un point de vue éthique. Il a déclaré que l’équipe de 10 personnes chez Humanly est d’environ 50% diversifiée à la fois en termes de sexe et d’ethnicité, “ce qui nous aide à créer des produits qui représentent nos clients”.

Humainement diplômé de Y Combinator en 2019. Ses clients incluent Microsoft, le Seattle Storm, Moss Adams, et plus encore.

Parmi les autres startups de la région de Seattle utilisant la technologie pour améliorer le processus d’acquisition de talents, citons Karat, une plate-forme d’entretiens techniques, et Textio, qui aide les entreprises à rédiger de meilleures offres d’emploi.