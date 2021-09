La startup SaaS Lio lève 5 millions de dollars en financement de démarrage

Le tour de table a été mené par Sequoia Capital India et Lightspeed India

La société de logiciels en tant que service (SaaS) Lio a annoncé mercredi avoir levé 5 millions de dollars en financement de démarrage. Le tour de table a été mené par Sequoia Capital India et Lightspeed India. Avec le nouveau capital, la startup prévoit d’étendre son ingénierie et d’augmenter le nombre d’utilisateurs de l’application mobile. « L’investissement de Lightspeed India et Sequoia Capital India contribue à accélérer la vision de Lio consistant à permettre aux petites entreprises d’être plus intelligentes en tirant parti de leurs données commerciales pour une meilleure prise de décision », a déclaré Anupam Vijayvergia, co-fondateur et PDG de Lio.

Tandis que Lio aide ses utilisateurs à organiser leurs données professionnelles et personnelles sur mobile. il veut combler l’écart pour les logiciels de création et de gestion de données mobiles. Après avoir connu une forte croissance et une forte adoption de son produit au cours des six derniers mois, elle a annoncé la collecte de fonds, a déclaré la société dans un communiqué.

« Avec cet investissement, nous visons à développer l’équipe d’ingénierie et de produit de Lio. Il s’agit d’une plate-forme unique en son genre qui permet aux utilisateurs mobiles d’être une version plus intelligente d’eux-mêmes en tirant parti des modèles de données créés par d’autres utilisateurs de leur communauté, ce qui rend Lio progressivement meilleur pour chaque utilisation successive », Anurag Vijayvergia, co -fondateur et CPO, Lio, a déclaré.

Selon Dev Khare, partenaire de Lightspeed, la pandémie a entraîné un saut fonctionnel dans les transactions numériques pour les petites entreprises et les prosommateurs axés sur le mobile. Par conséquent, le besoin d’une plate-forme mobile facile à utiliser qui permet la collecte, l’analyse et le partage de données est plus aigu que jamais, a noté Khare.

Lio, lancé en novembre 2020, affirme avoir franchi le million de téléchargements sur l’app store en neuf mois. De plus, l’application est entrée sur le marché indonésien en juillet 2021. L’application est actuellement disponible en 10 langues indiennes et en bahasa indonésien.

