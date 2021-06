La startup technologique de la logistique Locus lève 50 millions de dollars de financement dirigé par GIC

Au total, les investisseurs ont injecté environ 80 millions de dollars dans l’entreprise (Image représentative)

Locus, une start-up de technologie logistique, a annoncé mercredi avoir levé un nouveau financement de 50 millions de dollars dirigé par GIC, basé à Singapour. L’investissement, qui fait partie du cycle financier de la série C de la société, a également vu la participation de Qualcomm Ventures, des investisseurs existants Tiger Global et Falcon Edge, ainsi que d’un groupe d’investisseurs providentiels, dont Amrish Rau, PDG de Pine Labs, et Kunal Shah, PDG de Cred.

Au total, les investisseurs ont injecté environ 80 millions de dollars dans l’entreprise.

La société utilisera les fonds pour étendre sa portée géographique et constituer son équipe de recherche et développement pour aider à élargir la gamme de produits, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Locus utilise l’apprentissage automatique et des algorithmes pour automatiser les décisions de la chaîne d’approvisionnement. La société a des clients dans le sous-continent indien, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est.

La société affirme que ses solutions ont permis de réaliser des économies de plus de 150 millions de dollars en coûts logistiques et de réduire les distances parcourues de plus de 70 millions de kilomètres pour des clients de tous les secteurs, notamment le commerce électronique, la vente au détail, les services à domicile et la distribution interentreprises (B2B). .

« Nous recruterons davantage de docteurs dans notre équipe de science des données et nous cherchons à doubler nos brevets d’ici 2022 », a déclaré le PDG Nishith Rastogi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.