La startup technologique du cannabis Dutchie lève 350 millions de dollars pour doubler sa valorisation à 3,75 milliards de dollars en moins d’un an

Ross Lipson, à gauche, et son frère Zach Lipson, co-fondateurs de Dutchie. (Photo hollandaise)

Dutchie roule dans le vert.

Les créateurs de technologie basés à Bend, dans l’Oregon, pour aider à faciliter les commandes légales de cannabis, ont levé 350 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série D, a annoncé jeudi. L’afflux de nouveaux liquidités intervient sept mois seulement après que la startup a levé 200 millions de dollars. La valorisation de Dutchie a doublé pour atteindre 3,75 milliards de dollars.

« Le cannabis présente des opportunités de création d’emplois, de réformes essentielles et ouvre de nouveaux revenus pour soutenir les économies et les communautés nationales et locales », a déclaré le co-fondateur et PDG Ross Lipson. « En alimentant le commerce du cannabis et en rationalisant les opérations, nous accélérons les changements positifs que le cannabis apporte au monde tout en normalisant l’industrie. »

Fondée en 2017 par Lipson et son frère Zach, Dutchie a levé 603 millions de dollars à ce jour et a plus que doublé de taille au cours des six derniers mois pour atteindre plus de 500 employés dans 40 États américains et au Canada.

La technologie de l’entreprise comprend le commerce électronique, les points de vente et des solutions de paiement transparentes et est utilisée pour générer des ventes annuelles de plus de 14 milliards de dollars dans 5 000 dispensaires de cannabis à travers l’Amérique du Nord. Les acheteurs peuvent rechercher en ligne un dispensaire à proximité, parcourir les produits, passer une commande et organiser la cueillette ou la livraison.

Dutchie surfe sur la vague de soutien à la légalisation de la marijuana aux États-Unis, y compris l’adoption de lois dans plusieurs États. Les ventes légales de cannabis devraient atteindre 24 milliards de dollars en 2021.

D’autres sociétés tirent également profit. Weedmaps est devenue publique et a officiellement commencé à être commercialisée plus tôt cette année. Et Leafly a annoncé en août son intention de devenir publique via un accord de société d’acquisition d’achat spécial (SPAC) qui valorise ce marché du cannabis à 385 millions de dollars.

Le dernier cycle de financement de Dutchie a été dirigé par D1 Capital Partners, avec la participation d’investisseurs précédents, dont Tiger Global, Dragoneer, DFJ Growth, Thrive Capital, Gron Ventures et Casa Verde Capital, et de nouveaux investisseurs, dont Willoughby Capital, Glynn Capital et Park West. La gestion d’actifs.

Le nouvel argent sera utilisé pour ajouter des employés, se développer sur de nouveaux marchés, y compris à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et pour créer de nouveaux produits.

