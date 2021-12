La station de charge Anker MagGo offre un design d’orbe unique

La nouvelle collection MagGo d’Anker a récemment été lancée avec une série de chargeurs qui contiennent tous des designs uniques. Parmi la gamme, aucun n’est aussi intéressant que la station de charge Anker MagGo, qui offre sept ports différents au-dessus de MagSafe et une conception sphérique. Mais cet orbe de puissance vaut-il le prix ? C’est ce à quoi tente de répondre notre dernière revue Testé avec 9to5Toys.

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez l’intégralité de notre guide pour connaître toutes les dernières critiques et exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Prise en main de la nouvelle station de charge Anker MagGo

Devenue la version phare de la nouvelle gamme Anker MagGo, sa station de charge 8 en 1 arrive avec une sélection polyvalente de prouesses de puissance et un design assez novateur. En tête se trouvent trois prises secteur pleine grandeur qui s’associent à deux emplacements USB-A 2,4 A. Sans oublier deux ports USB-C capables de fournir 65 W de puissance.

Et parce qu’il s’agit d’une entité de la collection MagGo, Anker a bien sûr inclus la fonction de tête d’affiche d’un tampon MagSafe de 7,5 W à l’avant de la station de charge. Mais est-ce que la commodité d’avoir MagSafe intégré dans une multiprise vaut le 99,99 $ étiquette de prix? Regardons de plus près.

Voici de plus près la fiche technique :

Fixez magnétiquement votre iPhone 12 pour profiter d’une charge sans fil sûre et sans effort. Un socle de charge magnétique intégré, 2 ports USB-C, 2 ports USB-A et 3 prises secteur facilitent l’alimentation de l’ensemble de votre bureau. Avec tous les ports à l’arrière de la station de charge, vous pouvez diriger les câbles en désordre derrière votre bureau tout en gardant le tapis de charge magnétique propre et bien rangé vers l’avant. Connectez-vous à l’un des ports USB-C pour charger votre ordinateur portable de 65 W, alimentez les tablettes à haute vitesse ou chargez votre iPhone 12 à 50 % en seulement 30 minutes.

Prise de 9to5Toys

Après avoir lancé sa collection MagGo en octobre, je me suis frayé un chemin à travers la dernière gamme d’Anker. Après avoir vérifié sa nouvelle banque d’alimentation MagSafe et son chargeur 2 en 1, l’attention se tourne maintenant vers la version phare de la collection. Et après avoir passé du temps avec la station de charge de bureau Anker MagGo, il est sûr de dire qu’elle est à la hauteur de ce statut.

Dès le départ, ce que je préfère dans la nouvelle version est sa conception sphérique. Il y a quelque chose à propos des entreprises qui choisissent d’emballer diverses technologies dans des orbes qui attire toujours mon attention, et les gens d’Anker ont certainement réussi à faire exactement cela. Et si cela ne suffisait pas, cette offre se décline dans l’un des nombreux coloris, dont le blanc, le bleu et le noir.

La principale caractéristique de la station de charge Anker MagGo doit être le socle de charge MagSafe intégré, qui se trouve à l’avant et au centre de l’appareil. Presque comme si vous aviez pris une tranche de l’orbe de charge, il existe un support magnétique de 7,5 W pour placer un iPhone 12 ou un iPhone 13. Il a la même puissance de maintien magnétique que nous attendons des autres accessoires MagGo, qui est de disons assez notable, même par rapport à Apple.

Cette conception présente cependant certains inconvénients, car la gamme de ports et de sorties réels est un peu gênante en fonction de ce que vous branchez. La série de ports USB-C et USB-A est très bien et fonctionne comme vous vous y attendez . Mais branchez tout ce qui a un adaptateur mural plus grand dans l’une des trois prises secteur, et les choses deviennent un peu encombrées. C’est bien si vous voulez une solution de bureau pour brancher occasionnellement un chargeur temporaire ou quelque chose du genre, mais si vous envisagez d’utiliser la station de charge Anker MagGo comme alimentation principale de votre bureau, cela peut valoir la peine de prendre un protecteur de surtension plus abordable à la place.

Tout compte fait, je pense que le plus gros problème avec la station de charge Anker MagGo est son prix. Aussi polyvalente soit-elle, la 100 $ l’étiquette de prix n’est vraiment justifiée que par son nouveau design. Si c’était même 90 $ à la place, ce serait une recommandation beaucoup plus facile. Même ainsi, cela continuera à se trouver dans ma salle familiale comme un endroit pour recharger mon iPhone 13 tout au long de la journée tout en ayant accès à à peu près n’importe quel autre port dont j’aurais besoin. Ce n’est pas parfait, mais je suis certainement convaincu de toutes les fonctionnalités qui en font un ajout unique à votre kit de charge.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !