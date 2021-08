La station-service aérienne pour ravitailler les chasseurs F18 est un drone autonome | La technologie

in

Le secteur militaire a trouvé dans les drones le compagnon idéal de ses avions de combat, qui pourront bientôt faire le plein en l’air en toute sécurité au milieu d’une mission, gagnant en temps et en efficacité.

Alors que nous disons depuis des années que les drones sont un outil super utile, nous sommes à peine passés de les utiliser pour enregistrer de beaux couchers de soleil ou pour qu’Amazon dépose un colis dans notre arrière-cour.

Mais là s’est arrêtée l’innovation des drones, véhicules sans pilote qui apparaissent souvent dans les nouvelles pour l’avoir emmitouflé dans un aéroport (certains fans de ce loisir sont peu à respecter les consignes de sécurité).

Heureusement, il y a de la vie au-delà, et si l’argent n’est un problème dans aucun domaine de recherche, c’est bien l’armée.

En ce sens, Boeing et Northrop Grumman ont réalisé pour la première fois un ravitaillement en vol d’un chasseur F18 via drone autonome dans des conditions très particulières.

Le drone MQ-25 T1, nom de code Stingray, a été développé et construit par Boeing, après que la société aérospatiale a remporté un contrat avec l’US Navy pour 805 millions de dollars.

Maintenant, deux ans plus tard, Le MQ-25 a réussi à ravitailler de manière autonome un F/A-18 Super Hornet piloté en plein vol.

Pour faire le plein, le pilote de chasse a commencé à voler en formation serrée sous et derrière le drone, à quel point le MQ-25 a libéré et étendu son tuyau d’alimentation en carburant, qui est essentiellement un réceptacle en forme d’entonnoir à l’extrémité d’un long tuyau, et était attaché à l’avant du chasseur pour le ravitaillement.

Boeing envisage de faire appel à des drones ravitailleurs pour opérer à partir de porte-avions, se lançant dans les airs pour ravitailler les F/A-18 Super Hornets, les EA-18G Growlers et les F-35C Lightning II qui traversent la zone.

Actuellement cette tâche était réalisée par les F/A-18 pilotés, ils ont donc dû être retirés de leurs missions de combat pour ce faire, d’où l’importance que les drones puissent faire face à ces problèmes de maintenance.