La Station spatiale internationale capture l’horizon de la Terre «brillant» la nuit, laisse les médias sociaux en effervescence

La photo montrait non seulement les lumières de l’Inde et du Pakistan voisin, mais aussi la frontière bien éclairée qui sépare les deux pays. (Twitter/Station spatiale internationale)

Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) ont l’habitude de projeter des images vraiment extraordinaires qui laissent les passionnés en haleine. Et ils ont recommencé récemment avec l’ISS partageant une vue rare – l’horizon de la Terre la nuit – laissant tout le monde hypnotisé.

La vue des paysages urbains et des lumières scintillantes de l’espace n’est peut-être plus une surprise, les images récentes montraient l’horizon en pleine floraison la nuit. Les messages ont été partagés sur le compte Twitter officiel de l’ISS.

“L’horizon de la Terre la nuit est entouré d’une lueur d’air entourée d’étoiles sur ces photos de la station”, a légendé l’agence.

L’horizon de la Terre la nuit est entouré d’une lueur d’air entourée d’étoiles sur ces photos de la station. Plus de photos… https://t.co/K8uPD1QuLc pic.twitter.com/QKyIV9hcsz – Station spatiale internationale (@Space_Station) 23 septembre 2021

Outre les lumières artificielles à la surface de la Terre, les images capturent également la beauté de l’anneau de lumière naturelle englobant la planète sur fond d’étoiles de l’espace.

L’ISS a également joint un lien redirigeant vers la galerie de la NASA Johnson sur Flickr pour encore plus de photos, ainsi que des détails élaborés sur les lieux photographiés. Les images capturées par l’équipage montraient les lumières des villes des Pays-Bas, de l’Angleterre, de la France et de la Belgique.

L’image peut-être la plus intéressante capturée par les astronautes de l’ISS pour les passionnés indiens était celle du survol de l’ISS au-dessus de l’Afghanistan. La photo montrait non seulement les lumières de l’Inde et du Pakistan voisin, mais aussi la frontière bien éclairée qui sépare les deux pays.

La NASA et l’ISS partagent de temps en temps des images fascinantes sur le thème astronomique de leurs différents réseaux sociaux, donnant un aperçu de la Terre et de l’espace extra-atmosphérique de leur point de vue unique. Des photographies récentes représentant une « rose cosmique » et un trou noir « tsunami » ont suscité l’intrigue et la curiosité à propos de ces événements cosmiques.

Le post partagé par l’ISS a déjà récolté près de 120 000 likes sur Instagram, tandis que le post sur Twitter a été retweeté plusieurs milliers de fois. Il semble que les gens ont du mal à surmonter la beauté de la Terre qui brille au milieu de l’aura des étoiles.

