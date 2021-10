La station spatiale Orbital Reef de Jeff Bezos pourrait remplacer l’ISS

Après plus de deux décennies en orbite, la NASA s’apprête à retirer la Station spatiale internationale. Le satellite habitable n’a l’autorisation de fonctionner que jusqu’en 2024, et bien qu’il soit probable que le financement de la station spatiale puisse être prolongé jusqu’en 2028, la NASA prévoit de déclasser l’ISS et de trouver un remplaçant d’ici la fin de la décennie. Faites signe à Jeff Bezos.

La société de vols spatiaux du milliardaire, Blue Origin, a publié sa proposition pour une nouvelle station spatiale commerciale appelée Orbital Reef. Avec l’aide de plusieurs autres sociétés, dont Sierra Space et Boeing, Blue Origin prévoit de construire un satellite légèrement plus petit que l’ISS et pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. La conception comprend un espace de bureau, des ordinateurs, des laboratoires, un jardin et des imprimantes 3D. L’objectif, selon la société, est de mettre en orbite le concept de «parc d’affaires à usage mixte» et de louer des bureaux aux parties intéressées, y compris les agences gouvernementales, les chercheurs, les entreprises touristiques et même les équipes de production de films.

Inscrivez-vous à la newsletter Recode



Obtenez le meilleur des reportages essentiels de Recode sur les actualités technologiques et commerciales.

Le plan de Blue Origin repose sur l’idée que la fin approche pour l’ISS, que la NASA cherche toujours à savoir exactement comment la retirer de l’orbite. Alors que les stations spatiales ont été utiles pour l’exploration spatiale, le vice-président senior de Blue Origin, Brent Sherwood, a fait valoir dans un récent éditorial que les entreprises privées ont désormais les capacités de reprendre une grande partie de l’économie florissante en orbite terrestre basse, ou LEO. Blue Origin construit même un remorqueur spatial, un véhicule de transport qui déplace des marchandises entre différentes orbites, qui pourrait être utilisé pour récupérer des pièces de l’ISS et les incorporer dans les systèmes d’Orbital Reef.

La NASA ne craint pas la prise de contrôle de l’orbite terrestre basse par les entreprises. La première station spatiale de l’agence, SkyLab, n’était en orbite que quelques mois avant que la NASA ne laisse le véhicule descendre et se décomposer dans l’atmosphère. L’agence spatiale pèse depuis plusieurs années sur le financement de l’ISS, qui regorge de matériel vieillissant, et a déjà mis de côté jusqu’à 400 millions de dollars pour financer de nouvelles stations spatiales construites et exploitées par le secteur privé dans le cadre de son programme Commercial LEO Destinations. À terme, la NASA espère pouvoir envoyer ses astronautes dans ces stations au lieu de payer pour entretenir l’ISS. Dans l’ensemble, le plan pourrait faire économiser au gouvernement plus d’un milliard de dollars chaque année.

« C’est une technologie qui a plus de 20 ans à ce stade. Lorsque vous exposez cette infrastructure aux radiations, aux conditions météorologiques solaires … les choses vont s’effondrer », a déclaré à Recode Wendy Whitman Cobb, professeur à la School of Air and Space Studies de l’US Air Force. « Avoir ces stations spatiales commerciales sera un moyen pour l’Amérique de garder le pied en orbite terrestre basse tout en concentrant davantage leurs ressources sur l’exploration de la Lune et de Mars. »

En attendant, la NASA se concentre actuellement sur le programme Artemis, un plan ambitieux visant à établir une présence humaine à long terme sur la Lune. L’agence a l’intention d’envoyer des personnes sur la Lune pour la première fois depuis des décennies dès 2024, et espère que le projet servira à terme de tremplin pour l’exploration future de Mars. Des entreprises privées, dont Blue Origin, se sont désespérément battues pour un rôle dans cette mission prestigieuse, et surtout un contrat lucratif pour développer une technologie pivot d’alunissage. SpaceX a remporté ce contrat plus tôt cette année, ce qui a incité la société de Bezos à poursuivre la NASA et à faire pression sur le Sénat pour qu’il renverse la décision. Ces efforts n’ont pas encore porté leurs fruits, donc Bezos semble maintenant tourner son attention vers l’économie en orbite terrestre basse, où il y a plus de clients et moins de concurrence d’Elon Musk.

Mais il y a des raisons de croire que le projet Orbital Reef pourrait ne pas réussir dans un avenir proche – ou pas du tout. Blue Origin n’a toujours pas lancé d’humains en orbite, un exploit que SpaceX a réalisé le mois dernier lors de la mission Inspiration4. Blue Origin répertorie également son système de lancement réutilisable New Glenn et le véhicule d’équipage Starliner de Boeing comme éléments essentiels du plan Orbital Reef, mais les deux véhicules n’ont pas encore effectué de vol spatial sans problème.

Blue Origin a publié des rendus conceptuels de ce à quoi pourrait ressembler la station Orbital Reef. Courtoisie de Blue Origin

Blue Origin n’est pas la seule entreprise en lice pour remplacer l’ISS. Environ 12 autres entreprises ont déjà envoyé des propositions de stations spatiales au programme Commercial LEO Destinations de la NASA. Pas plus tard que la semaine dernière, une société spatiale appelée Nanoracks a annoncé qu’elle développait également une station spatiale, en partenariat avec son propriétaire majoritaire Voyager Space et Lockheed Martin. Dans le même temps, la NASA a déjà accepté de verser 140 millions de dollars à la société spatiale Axiom Space pour aider à construire au moins un module, ou composant de station spatiale détachable, qui sera conjoint à l’ISS. Ce module sera finalement filé et attaché à plusieurs autres modules pour former une station spatiale distincte et entièrement fonctionnelle lorsque l’ISS cessera ses opérations. Cette approche est censée faciliter le transfert du matériel actuellement à bord de l’ISS sur un nouveau véhicule.

Dans un communiqué, un porte-parole de la NASA a décrit le moment actuel comme « une renaissance des vols spatiaux habités ». Ils ont ajouté: «Alors que de plus en plus de personnes volent dans l’espace et font plus de choses pendant leurs vols spatiaux, cela attire encore plus de personnes pour faire plus d’activités en orbite terrestre basse et reflète le marché en croissance que nous avions envisagé lorsque nous avons lancé le programme d’équipage commercial de la NASA il y a 10 ans. «

Pour la NASA, il est également essentiel qu’au moins une de ces entreprises réussisse, et l’agence a déclaré à Recode qu’elle pourrait financer jusqu’à quatre des propositions. Après tout, le temps presse sur l’ISS, où les dysfonctionnements et les technologies et équipements obsolètes sont courants. Sans l’intervention d’entreprises privées pour construire une alternative, le gouvernement américain risque un avenir où il aura une présence humaine sur la Lune et la Terre, et nulle part au milieu.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain !