La statistique impressionnante qui place Vinicius JR au-dessus de Raul et Butragueno

Patience n’a jamais été un mot pour coexister dans le contexte du Real Madrid. Vinicius Junior, depuis l’âge de 18 ans, a été mis sur un chemin accéléré accablé par les pressions des fidèles madrilènes. Certains de ses critiques les plus virulents ont estimé que le Brésilien ne deviendrait jamais un buteur et n’ajouterait pas ce “produit final” à son jeu. Pourtant, le joueur de 21 ans donne tort aux opposants au début de la nouvelle campagne de la Liga. En cinq matches, il a marqué cinq buts et produit deux passes décisives. Le retournement de forme a été étonnant et il y a une statistique en particulier qui se démarque des autres.

Selon Mister Chip, un compte de statistiques historiques en espagnol, aucun joueur du Real Madrid aussi jeune que Vinicius (21 ans) n’a marqué cinq buts au cours des cinq premières journées de match de la saison de Liga. Le dernier joueur à avoir réalisé un tel exploit était Ramon Grosso en 1964. Ni Butragueno ni même Raul, qui a fait ses débuts avec la première équipe à l’âge de 17 ans, n’ont jamais réalisé un tel exploit.

La clé maintenant pour Vinicius Junior sera de prouver qu’il peut maintenir cette forme de but au cours d’une saison complète. Raul et Butragueno n’ont peut-être jamais marqué cinq buts au cours des cinq premières journées de match en tant que jeune joueur, mais ils ont toujours été parmi les attaquants en lice pour le trophée Pichichi à la fin de la saison. Offrir un retour de but à deux chiffres sera le prochain défi du jeune Brésilien.