La statistique montre à quel point Patrick Mahomes a été malchanceux sur les interceptions

Tous les fans des Chiefs vous diront rapidement que Patrick Mahomes a été incroyablement malchanceux cette saison. Et maintenant, il a les statistiques pour le prouver.

Depuis qu’il est devenu le quart-arrière partant des Chiefs en 2018, Mahomes est immédiatement devenu une superstar. Ce n’était pas seulement la façon dont il était capable d’effectuer des lancers qui semblaient impossibles, mais il montrait également une capacité exceptionnelle à éviter les interceptions.

Cela n’a pas été le cas cette saison car Mahomes a déjà 11 interceptions après avoir lancé 11 choix en 2019 et 2020 combinés. Mais encore une fois, ce n’est vraiment pas la faute de Mahomes.

Lors du match de dimanche contre les Cowboys de Dallas, Mahomes a été sélectionné par Jayron Kearse sur une passe destinée à Travis Kelce. Le ballon a touché Kelce dans les mains et est resté en place pour que Kearse fasse le choix.

Jayron Kearse est là pour l’INT ! #DallasCowboys 📺: #DALvsKC sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/pw5XegLcAL – NFL (@NFL) 21 novembre 2021

Cela a été une tendance pour Mahomes cette saison – et par sa faute. Selon Next Gen Stats, ce choix était la cinquième interception de Mahomes à frapper un receveur des Chiefs cette saison. Et six sur ces 11 interceptions avaient des probabilités de capture supérieures à 75 pour cent.

Patrick Mahomes a eu de la malchance lors de ses interceptions avec une probabilité d’achèvement de plus de 75 %, car cinq des six ont touché un récepteur des Chiefs avant d’être interceptés. Cette passe a touché Travis Kelce dans les mains avant que Jayron Kearse ne propose l’INT.#KCvsDAL | #ChefsKingdom – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 21 novembre 2021

Ainsi, s’il est facile de regarder le total d’interceptions de Mahomes et de dire qu’il a eu une année creuse, il est important de regarder le contexte. Ce qui arrive à Mahomes cette saison est assez rare – seul Matt Ryan a eu autant d’interceptions de passes perdues en une saison. Et Mahomes a encore six matchs à jouer.

À un moment donné, cependant, vous devez penser que la chance de Mahomes va tourner. Les Chiefs sont trop talentueux pour maintenir cette tendance.