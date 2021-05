La statistique qui prédit une victoire pour Doncic contre Kawhi

Les Mavericks vont 2-0, se rendent au Texas pour affronter le match 3, ont égalé les Clippers lors des deux premiers matchs et transmettent un sentiment de supériorité et une sécurité extraordinaire. Ses deux victoires, bien sûr, ont eu un nom propre qui ne pouvait en être un autre : Luka Doncic. Le Slovène est passé à 31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives dans le match d’ouverture, tandis que dans le second, il est passé à 37 points, avec 7 rejets et 7 passes au panier. Deux expositions typiques d’une légende qui ont permis à l’équipe de Rick Carlisle d’aller de l’avant d’une manière inattendue et méritée, mettant en échec un rival théoriquement supérieur et prenant la tête avec un avantage extraordinairement important.

Maintenant, il y a un fait qui profite aux Mavericks. Ils ne sont que la 25e équipe de l’histoire à mener 2-0 lors d’un match nul sur la route. Seulement 24 équipes avaient réussi à gagner les deux premiers matchs à l’extérieur depuis que la NBA faisait son apparition. Et sur ces 24, un grand précédent : 21 ont fini par remporter la série, un nombre spectaculaire que nous n’avons pas vu en finale, où personne n’a perdu ses deux premiers matchs à domicile puis s’est imposé.

Les données sont une de plus dans une compétition pleine d’entre elles, mais donnent beaucoup d’espoir aux Mavericks, qui ont l’avantage du terrain en leur faveur et jusqu’à deux occasions de gagner et de prendre 3-1 d’avance, un avantage très solide. Les précédents les plus proches se sont soldés par des têtes et des queues, oui : En 2015, les Cavs de LeBron ont battu les Hawks 4-0 en finale de la Conférence Est. Deux ans plus tard, les Celtics ont perdu leurs deux premiers matchs à domicile contre Chicago et ont fini par remporter le match nul. Il n’y a eu qu’une seule fois de plus dans tout le 21e siècle que cela s’est produit : en 2005, avec les Rockets remportant leurs deux premiers matchs… et perdant la série. Justement, contre les Mavericks, qui savent qu’ils ont un grand avantage mais qu’ils ont un grand rival devant eux. Et ils doivent encore ramer. Beaucoup de.