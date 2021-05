La statue de Cecil Rhodes à l’Université d’Oxford ne sera PAS démontée, selon le Collège Oriel | UK | Nouvelles

La statue restera en place après que les dons d’Oxford aient décidé qu’il serait trop long et trop coûteux de la remplacer. Au lieu de cela, Oriol College travaillera à améliorer l’égalité dans l’éducation et à contextualiser la relation avec Rhodes. Une déclaration disait: «La Commission a soutenu le souhait initial du collège, formulé en juin 2020 et réaffirmé à nouveau par le collège hier, de retirer la statue, tout en reconnaissant les défis et les coûts complexes présentés par son retrait en termes de patrimoine et de consentement à l’aménagement.

“L’organe directeur a soigneusement examiné les défis réglementaires et financiers, y compris le délai prévu pour la suppression, qui pourrait s’étaler sur des années sans aucune certitude de résultat, ainsi que le coût total de la suppression.

«À la lumière des obstacles considérables à la suppression, l’organe directeur d’Oriel a décidé de ne pas entamer le processus légal de déplacement des monuments commémoratifs.

«Au lieu de cela, il est déterminé à consacrer son temps et ses ressources à fournir les recommandations du rapport concernant la contextualisation de la relation du Collège avec Rhodes, ainsi qu’à améliorer l’égalité éducative, la diversité et l’inclusion au sein de sa cohorte d’étudiants et de la communauté universitaire.

L’année dernière, une enquête indépendante pour examiner les liens de Rhodes avec le collège a exprimé le souhait que la statue soit enlevée.

Auparavant, la statue avait attiré l’attention des manifestations de Black Lives Matter au milieu de la place de Rhodes dans l’histoire impérialiste britannique.

Lord Mendoza, prévôt de l’Oriel College, a déclaré: «Ce fut un débat minutieux et finement équilibré et nous sommes pleinement conscients de l’impact que notre décision est susceptible d’avoir au Royaume-Uni et au-delà.

«Nous comprenons que cette conclusion nuancée sera décevante pour certains, mais nous nous concentrons maintenant sur la mise en œuvre d’actions pratiques visant à améliorer la sensibilisation et l’expérience quotidienne des étudiants du BME.

“Nous sommes impatients de travailler avec le conseil municipal d’Oxford sur une gamme d’options de contextualisation.”

