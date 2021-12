La statue de Cristiano Ronaldo dévoilée en Inde et elle est bien meilleure que celle initiale de Madère, mais l’État est critiqué pour le coût de la sculpture

Cristiano Ronaldo a enfin reçu une statue digne de sa qualité alors que l’Inde dévoile une figure de l’attaquant de Manchester United.

Le capitaine du Portugal avait déjà reçu une sculpture dans sa ville natale de Madère, qui a été moquée par de nombreux membres de la communauté du football.

Twitter : @MichaelLobo76

L’attaquant emblématique a fait ériger une statue de 65 pierres à Goa, en Inde

.

La statue originale de 2017 a été moquée par beaucoup

Selon le Times of India, la statue aurait coûté 12 000 £ et pèserait 65 pierres.

Le ministre de Goa, Michael Lobo, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux Twitter pour publier une déclaration après le dévoilement.

« Pour l’amour du football et à la demande de nos jeunes, nous avons érigé la statue de Cristiano Ronaldo dans le parc pour inciter nos jeunes à porter le football plus haut », a-t-il déclaré.

« Ce fut un honneur d’inaugurer l’embellissement de l’espace ouvert, l’aménagement paysager, le jardin avec fondation et passerelle. »

L’icône du football sera ravi de voir le résultat de sa dernière statue

« C’est pour la première fois que la statue de Cristiano Ronaldo est érigée en Inde. Ce n’est rien d’autre que d’inspirer nos jeunes », a-t-il déclaré à ANI.

« Si vous voulez amener le football à un autre niveau, c’est ce que les jeunes garçons et filles attendront avec impatience, prendre des selfies et regarder la statue et s’inspirer pour jouer. »

Cela dit, la statue a divisé l’opinion avec certains agitant des drapeaux noirs pour protester contre l’installation.

.

La statue de Ronaldo, bien qu’impressionnante, a suscité des critiques de certains milieux

Les critiques ont également déclaré que les footballeurs de leur propre pays auraient dû être honorés à la place.

« Il y a tellement de grands footballeurs de Calangute comme Bruno Coutinho et Yolanda D’Souza, qui ont apporté des lauriers en Inde en jouant au football au niveau international », a déclaré le président du forum de circonscription de Calangute, Premanand Divkar, au Navhind Times.

« Pourquoi leurs statues n’ont-elles pas pu être installées ? Ils sont de Calangute. Pourquoi la statue du footballeur portugais a été installée.