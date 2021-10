La statue de George Floyd à New York est vandalisée pour la deuxième fois .

Un buste de George Floyd à Union Square a été vandalisé quelques jours seulement après son installation.

Selon les rapports et la vidéo capturée, l’agresseur a été vu en train de mélanger de la peinture bleue derrière la sculpture avant de la jeter sur le buste et de partir sur une planche à roulettes.

Un homme sur une planche à roulettes vandalise la statue nouvellement érigée de George Floyd à Union Square à New York. Même dans la mort, l’idée même que George Floyd soit commémoré les effraie toujours.pic.twitter.com/6MPh38Sxai – Keith Boykin (@keithboykin) 4 octobre 2021

Statues de membre du Congrès John lewis et breonna taylor – qui a été tué par la police le 13 mars 2020 – ont tous deux été installés à côté de la statue de Floyd à Union Square jeudi. L’emplacement a été le théâtre d’importantes manifestations l’année dernière en réponse aux meurtres policiers de Floyd et Taylor.

Terrence Floyd était sur place pour le dévoilement jeudi, où il a déclaré au public que son frère lui manquait, qualifiant son meurtre de “la goutte qui a fait déborder le vase”.

George Floyd a été tué le 25 mai 2020, par un ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, qui a immobilisé l’homme pendant près de neuf minutes, limitant sa respiration devant une foule de spectateurs. Le meurtre a été filmé et diffusé dans le monde entier, déclenchant des protestations mondiales même au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le 25 juin 2021, Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison pour exécution extrajudiciaire.

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin pose pour une photo de réservation après avoir été reconnu coupable des trois chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd. (Photo du ministère des Services correctionnels du Minnesota via .)

Il a été rapporté qu’une version plus petite de la statue de Floyd a été vandalisée avec de la peinture à Brooklyn peu de temps après son dévoilement. Au cours de cet incident, le nom d’un groupe haineux nationaliste blanc a été peint à la bombe sur le piédestal de la statue.

La statue de Brooklyn a été profanée dans les jours qui ont suivi la condamnation de Chauvin.

L’installation artistique d’Union Square, SEEINJUSTICE, est exposée pendant un mois et est destinée à « sensibiliser au racisme et aux actions de correction », selon NBC New York.

Une statue de George Floyd est dévoilée à Flatbush Junction le 19 juin 2021, dans le quartier de Brooklyn à New York. Le meurtre de M. Floyd, commis l’année dernière par l’officier de police de Minneapolis Derek Chauvin, a alimenté un mouvement mondial pour la justice raciale. (Photo de David Dee Delgado/.)

L’artiste qui a créé les trois bustes a déclaré au média local : « L’art crée un environnement pour le discours civil. Nous pouvons parler de nos différences et peut-être même arriver à une certaine compréhension des points de vue de chacun. »

Les statues mesurent 12 pieds de haut et sont fabriquées à partir de contreplaqué Okoumé coupé avec précision et finies en bronze. Ils ont été commandés par Confront Art, une organisation qui milite pour le changement social.

Selon Time Out, l’organisation a travaillé avec l’association caritative du frère de George Floyd, We Are Floyd, la Fondation Breonna Taylor, ainsi que la Fondation John et Lillian Miles Lewis pour sensibiliser aux problèmes de justice sociale et fournir un lieu sûr de guérison et communauté à travers l’art public.

